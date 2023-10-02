Bursa'da minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na kiralık arabasıyla çarpıp ölümüne neden olmuştu! O sürücü ehliyetsiz çıktı! - Haberler

Bursa'da minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na kiralık arabasıyla çarpıp ölümüne neden olmuştu! O sürücü ehliyetsiz çıktı! - Haberler

Minibüs beklerken ölmüştü, kiralık aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı! Bursa'da, yol kenarında minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na, kiralık otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa E. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Otomobili terk edip taksiye binerek kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa E.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, minibüs bekleyen yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, ehliyetsiz çıktı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali İhsan İslamoğlu (54), ilçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs beklemeye başladı. İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli otomobil, İslamoğlu'na çarptı.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan İslamoğlu, reklam tabelasına vurduktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Sürücü otomobil ile olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali İhsan İslamoğlu

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen İslamoğlu'nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAKSİ İLE KAÇARKEN YAKALANDILAR Kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu, sürücü Mustafa E. (17) ile ağabeyi Maaz E. (21), İnegöl ilçesi istikametine giden takside yakalanıp, gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Orhangazi'ye getirilen Mustafa E.'nin jandarmadaki sorgusunda, ağabeyinin kiraladığı otomobili kendisine haber vermeden gezmek için aldığını, kaza yaptıktan sonra da yanına gidip, "Ben otomobil ile bir şeye çarptım. Hayvan olabilir. Korkudan aracı bırakıp kaçtım" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mustafa E., ağabeyi Maaz E. ile ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan otomobili kiraladığı kişi, adliyeye sevk edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali İhsan İslamoğlu'nun bugün Orhangazi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.