Bursa'da bugün saat 12.30 sularında Yeşil semtinde dört katlı bir apartmanın ikinci katında çok ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak camından çıkan yoğun dumanlar sonucu mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar evde yalnız yaşayan yaşlı biri olduğunu söyledi.

ACİLEN HASTANEYE GİTTİ, OCAĞI UNUTTU

İHA'da yer alan habere göre itfaiye ekipleri ikinci kata merdivenle çıkıp, camı levye yardımıyla kırarak içeri girdi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler, ocakta unutulan düdüklü tenceredeki yemeğin yandığını ve dumanların bu yüzden çıktığını belirledi. Yanan düdüklü tencere itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra çöpe atıldı. Yangın sırasında ev sahibi H.A.'nın acilen hastaneye gitmesi gerektiği için yemeğin altını açık unuttuğu öğrenildi.