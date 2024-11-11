Odunpazarı'nda kaçak yapılara yıkım

Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi tarafından Gümele Mahallesi'nde bulunan SS Gümele Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne ait izinsiz yapılar için yıkım kararı alındı.

İHA'nın haberine göre, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca alınan kararla, 15621 ada 1 parselde başlamak üzere sırasıyla yıkım işlemi 19 Kasım 2024 Salı günü saat 10.00'da Odunpazarı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Yıkım öncesinde, yapı sahiplerinden taşınmazlardaki eşyalarını ve malzemelerini tahliye etmeleri talep edildi. Eşyaların belirtilen süre içinde çıkarılmaması durumunda, ilgili eşyalar yasal yetkililerce yediemin depolarına kaldırılacak. Yıkım esnasında oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yapı sahipleri sorumlu tutulacak.