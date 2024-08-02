Offset'ten boşanmak için mahkemeye başvuran Cardi B üçüncü çocuğuna hamile
Offset ile bir dargın bir barışık evlilik yaşayan Cardi B, boşanma davası açmasının hemen ardından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
Cardi B, üçüncü çocuğuna hamile...
Rap şarkıcısı Offset ile boşanma aşamasında olan Cardi B, hamile olduğunu ve üçüncü bebeğini beklediğini açıkladı.
Dün, 6 yıllık evliliğin ardından 32 yaşındaki eşi Offset'e boşanma davası açtığı öğrenilen Cardi B, büyüyen karnını gösterdiği fotoğrafını; "Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir" notuyla paylaştı.
31 yaşındaki ABD'li rapçi; "Bu dönemi seninle paylaştığım için çok minnettarım. Bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!" ifadesini kullandı.
"Bana her şeye sahip olabileceğimi hatırlattın! Bana asla hayat, aşk ve tutkum arasında seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın!" diyen Cardi B, "Seni o kadar çok seviyorum ki sayende neyi başarmama yardım ettiğine tanık olmanı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yazdı.
6 yaşında Kulture adında kızı ve 2,5 yaşında Wave adında oğlu olan Cardi B; "Hayatın dönemeçlerini, dönüşlerini ve zorlu sınavlarını atlatmak çok daha kolay, ama sen, erkek kardeşin ve kız kardeşin bana neden zorlanmaya değer olduğunu gösterdiniz!" sözleriyle mesajını tamamladı.
Cardi B, Offset ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadı. Eylül 2017'de evlenen çiftin ayrlıkları hep Offset'in sadakatsizlik iddiasının bir sonucuydu. 2018'de ayrılacaklarını duyurdular ve barıştıktan sonra Cardi B, Eylül 2020'de boşanma davası açtı ancak daha sonra boşanmayı iptal ettiler.
Cardi B, Aralık 2023'te de ayrıldıklarını duyurmuştu. Ardından mayıs ayında Offset, verdiği bir röportajda, Cardi B ile ilişkilerinin iyi olduğunu söylemişti.
Öte yandan Offset, önceki ilişkilerinden 14 yaşındaki Jordan ve 8 yaşındaki Kody ile 9 yaşındaki Kalea Marie'nin de babası.