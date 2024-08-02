Offset'ten boşanmak için mahkemeye başvuran Cardi B üçüncü çocuğuna hamile

6 yaşında Kulture adında kızı ve 2,5 yaşında Wave adında oğlu olan Cardi B; "Hayatın dönemeçlerini, dönüşlerini ve zorlu sınavlarını atlatmak çok daha kolay, ama sen, erkek kardeşin ve kız kardeşin bana neden zorlanmaya değer olduğunu gösterdiniz!" sözleriyle mesajını tamamladı.