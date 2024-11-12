Oğlu tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 17 yaşındaki oğlu tarafından uyurken bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki okul müdürü Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi. Bıçakla babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaralayan A. Çoban çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisinin ardından kızının cenazesine katılan 65 yaşındaki Celil Çoban, "Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm içim yanıyor" dedi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuduğu sırada oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Nilay Çoban'ın cenazesi toprağa verildi.
Muratlı Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Çoban'ın cenazesi, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde Turan Camisi'ne getirildi.
Çoban'ın yakınları ile olayda yaralanan, kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen dede Celil Çoban burada taziyeleri kabul etti.
Celil Çoban, "Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm, içim yanıyor" dedi.
Çoban'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
NE OLMUŞTU?
Dün, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A. Çoban, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Çoban ve babası M. Çoban'ı ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G. Çoban, yengesi F. Çoban ile dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaralamış, anne Nilay Çoban hayatını kaybetmişti.
Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.