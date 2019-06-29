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Öğrenciler, mezuniyet töreninde kürsüye gelen dekana sırtlarını döndü

DHA

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, Narlıdere ilçesindeki kampüslerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıp, Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınmasına yönelik karara tepkileri sürüyor. Öğrenciler, mezuniyet töreninde konuşma yapmak için kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna'yı, sırtlarını dönüp, alkışlayarak protesto etti.

Alkışlı, sloganlı protesto...

Yaklaşık 2 bin öğrencisi ile 150 kişilik akademik ve idari personeli bulunan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Narlıdere'deki kampüsünün, Mühendislik Fakültesi görevlilerinin denetiminde depreme dayanıksız olduğu tespit edilmesi ve geçici süreyle Buca ilçesindeki Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınması kararının alınmasına, öğrenciler tepki gösterdi.

 

DHA'nın haberine göre, öğrenciler, gidilecek olan yeni yerin güzel sanatlar eğitimine elverişli olmadığını, taşınma işleminin ani ve plansız yapıldığını öne sürdü. Geçen pazartesi günü fakülte bahçesinde toplanan öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna ile görüştü. Dekan Prof. Dr. Öztuna görüşmede, "Elimizde bir rapor var. Buranın depreme dayanıksız olduğuna kanaat getiren bu rapora uyulmaması halinde suç işlemiş oluruz. Yarın öbür gün muhtemel bir depremin neden olacağı olumsuz sonuçlara karşı önlem almak zorundayız. Taşınma işlemi geçici işlemdir, 2 sene sonra yine yerimize döneceğiz" dedi.
Daha sonra sosyal medyada örgütlenen öğrenciler '#deügsfyerindegüzel' etiketiyle, hem ilgili dekanlığa hem de rektörlüğe çeşitli mesajlar gönderdi.

Öğrenciler, bu sefer de, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan mezuniyet töreninde konuşma yapmak için kürsüye gelen Dekan Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna'yı protesto etti. Öztuna konuşmaya başlar başlamaz ona sırtını dönen öğrenciler, alkışlayarak sesini bastırdı. Protesto yaklaşık bir dakika sürerken, öğrenciler, 'Mesele bina değil eğitim' sloganı attı.

 

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