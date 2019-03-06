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İngilizce öğrenmek isteyen kişiler, özellikle yurtdışı eğitimlerinde yüksek kur engelini aşmak için, hem uygun hem de çalışma izni veren eğitim programlarını tercih ediyor. Bir yurtdışı eğitim danışmanlığının CEO’su Gökmen Özdemir, “Okurken bütçe konusunu düşünmemeleri için öğrencilere çalışma izni olan ülkeleri öneriyoruz. Bu ülkelerdeki çeşitli staj ve part-time iş imkanları öğrencilerin gelecekteki eğitim ve iş hayatı planları için oldukça faydalı bir kapı oluyor. Aynı zamanda ülkelerine döndüklerinde de, başka bir ülkede çalışmanın avantajlarından yararlanıp daha kolay iş bulma imkanı yakalıyorlar” dedi.
İşte öğrencilere çalışma izni veren ülkeler...
İrlanda
İrlanda’da Work and Study imkanları
* İrlanda’da 25 haftalık dil kursuna kayıt olan öğrencilerin yararlanabileceği bir programdır.
* 25 haftalık dil okuluna kayıt olan öğrencilere ekstra 8 hafta daha çalışma izni verilmektedir. Özetle, öğrenciler bu programla toplamda 33 hafta kalış hakkı elde ederler.
* Dersler pazartesi-cuma arasındadır ve hafta sonları tatildir. Öğrenciler haftada 15, 20 veya 25 saatlik ders programlarından birini seçip eğitim sürelerini kendileri belirlerler.
* İrlanda’da 25 haftalık dil eğitimine kayıt olan öğrencilere haftada 20 saat yarı zamanlı (part-time) çalışma izni sağlamaktadır. Bu izin tatil dönemlerinde 40 saate (tam zamanlı) çıkmaktadır.
Dubai
* Kolay vize vermesi ve banka hesabında para bulundurma zorunluluğu olmadığından tercih edilebilir.
* En az 12 hafta dil okuluna kayıt yapıldığı takdirde haftalık minimum 20 saat çalışma izni alınabiliyor.
* Konaklama için çeşitli seçenekler mevcuttur. Rezidans, hosteller ve oteller bunlardan bazılarıdır.
* Dubai’de yapılan düzenlemeler ile dil eğitimi almak isteyen öğrenciler, en az 12 hafta eğitim aldıkları takdirde resmi olarak haftalık 20 saat çalışma iznine sahip olurlar. Bunun için öğrencilerin BAE İş Kanunu bünyesinde yer alan Çalışma Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir.
* Dubai’de öğrenciler iş buldukları takdirde, genellikle saatlik ortalama 6-8 $ arasında değişen ücretler alır.
Avustralya
* Minimum 3 aylık dil kursuna kayıt yaptırmak gerekiyor. Ancak vizenin daha kolay alınabilmesi için öğrencilerin aynı zamanda mesleki eğitime kurslarına katılması öneriliyor.
* Avustralya’da bulunan bu kurslar, Vocational Education an Training kurslarıdır yani mesleki eğitim kurslarıdır. VET kurslarının süresi 24 ile 36 hafta arasında değişmekte olup finans, pazarlama ve turizm gibi konularda alınabilir. Bu süre toplamda ortalama 1 yıl sürer ve öğrenciler bu süre içerisinde yasal olarak çalışma hakkına sahiptir.
* Saatlik olarak Sydney’de ortalama 10-12 dolar kazanılırken, Melbourne’de bu ücret saatlik 14-16 dolardır.
Yasal çalışma izni sayesinde ayda ortalama 1500 AUD kazanma şansınız yüksektir.
Malta
* 12 hafta ve üzeri dil okuluna kayıt olan öğrenciler 13. haftadan itibaren çalışmaya başlayabilirler.
* Part-time çalışma izin onayı yaklaşık 4 hafta sürmektedir. Vakitlice yapılan başvuru neticesinde ilk 12 hafta dolduğunda, zaman kaybetmeden çalışmaya başlanılabilmektedir.
* Malta Hükümeti, Malta’da 12 hafta ve üzeri dil eğitimine kayıt olan öğrencilere, haftada 20 saat yarı zamanlı (part-time) çalışma izni sağlamaktadır.
* Malta’da saatlik ücretler 9.25 €’dan başlayıp öğrencilerin bulacağı iş ve alanlara göre artış göstermektedir.
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