SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Milli Eğitim Müdürlüğü
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Öğrencilere 'opera' turu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) tarafından hazırlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında öğrencilere opera turu düzenleniyor

11.10.2018 - 16:30 | Güncelleme: AA

Türkiye'nin 6'ncı Devlet Opera ve Balesi olan SAMDOB sahneye koyduğu eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazanırken, hazırladığı proje ile de çocuklara operayı sevdirmeyi amaçlıyor.

AA'nın haberine göre; Samsun Mili Eğitim Müdürlüğünün desteklediği "Opera Tur" projesi kapsamında, her ay Samsun merkez ve ilçelerindeki ilkokul öğrencileri SAMDOB'u ziyaret ediyor.

Opera binasını gezen öğrencilere sanatçıların gösterilere nasıl hazırlandığı, dekor, ayakkabı ve kostümlerin nasıl yapıldığı atölyelerde uygulamalı olarak anlatılıyor.

Öğrencilere eşlik eden SAMDOB sanatçıları Polen Yağmur Arslan ve Metin Bayram, öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

OPERA VE BALE SANATÇILARIYLA TANIŞTI

Proje kapsamında SAMDOB'a gelen 45 öğrenci, opera ve bale sanatçıları ile tanıştı, ardından da sahne dekorları, kostüm, kundura, peruka, terzi atölyelerinin ve orkestranın çalışmalarını inceledi. Opera turuna katılan öğrenciler, sanatçılar tarafından hazırlanan çeşitli sürprizlerle de karşılaştı.

Öğrenciler, her gezdikleri mekanda bir oyun kahramanını canlandıran sanatçılar tarafından karşılanarak oyunlara dahil edildi. Bale sanatçılarının provalarını da ilgiyle izleyen öğrenciler, sanatçılara merak ettikleri konular hakkında sorular da yöneltti.

Opera turuna katılan öğrencilere etkinlik sonunda ise katılım belgesi verildi.

"OPERAYI TANIMALARINI AMAÇLADIK"

SAMDOB sanatçısı Polen Yağmur Arslan, ''Opera Tur'' projesi kapsamında öğrencileri davet ederek, sanat çalışmalarının içinde olmalarını ve operayı tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Opera sanatçısı Metin Bayram ise öğrencilerin okullarına giderek, opera, bale ve müzik sanatlarını tanıtmak yerine, öğrencileri davet ederek, yapılan çalışmaları yerinde görerek operayı tanımalarının daha kalıcı olacağını düşünerek projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin SAMDOB'dan keyifli ayrıldıklarını ifade eden Bayram, şunları dile getirdi: ''Bir oyun hazırlanırken sahne arkası, kostümler, sahne dekoru, müzik çalışmalarını yerinde görerek anlamaları, tanımaları bizim için çok önemli. Belki gelecekte böyle bir alanda meslek sahibi olacaklar. Bu nedenle bu projeyi önemsiyoruz. Her ay 2 kez okullara kapılarımızı açacağız. Öğrenciler opera, bale ve müzik sanatlarını ve atölyelerini gezerken, sanatçı arkadaşlarımız da onlara kostümleriyle eşlik ediyor, hatta bir oyunun içinde gibi öğrencileri de oyunlara dahil ediyorlar. Öğrencilerin de ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor."

Tura katılan öğrenciler ise ilk kez opera ve bale sanatçıları ile bir araya gelerek, merak ettiklerini öğrenme ve tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X