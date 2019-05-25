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Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticiliği sona erdirildi

AA

Milli Eğitim Bakanlığınca Çankırı'da bir ilkokulda öğrencilerine şiddet uyguladığı belirlenen öğretmenin yöneticilik görevinin üzerinden alındığı, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği bildirildi.

Adli süreç devam ediyor

MEB'den yapılan bilgilendirmede, Çankırı'daki bir ilkokulda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olayın 8 Mart 2019 Cuma günü yaşandığı aktarıldı.

Bilgilendirmede, "Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme, soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup hakkındaki adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak tokatlayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basın organlarında yer almıştı.

 

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