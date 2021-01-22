Yurt genelinde binlerce öğretmeni yakından ilgilendiren 2021 öğretmen atamalarına ilişkin aramalar iyice arttı. Peki büyük bir merakla araştırılan öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili son durum...



ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

KPSS’ye katılan öğretmen adayları geçtiğimiz günlerde puanlarını öğrenmiş ve atama takvimi için bekleyişe geçmişti.

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalar yapan Bakan Selçuk, son 5-6 seneye bakıldığında atamaların farklı tarihlerde açıklandığı, Bakanlığın bu konuda tek başına karar alma durumunda olmadığını, bunun genel mali politikalarla ve bütçe disipliniyle ilgili bir konu olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen atamalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığıyla çalışmalarımız, görüşmelerimiz sürüyor. Neticelendiği gün değil dakika bunu zaten paylaşırız." dedi.

ÇİFT ATAMA OLACAK MI?

2020'de 41 bin, 2019'da 40 bin civarında öğretmen alımı yaptıklarını hatırlatan Selçuk, "Dikkat edilirse kamudaki kadroların en fazlasını hep Milli Eğitim alıyor. Yine öyle olacağı konusunda Türkiye'nin bir teamülü var ancak bunun ne olacağının genel bütçe içerisinde bir karara bağlanması lazım. 'Hangi bakanlığa ne kadar kadro verilecek?' bunun kabinede belirlenmesi ve belirleme sonucunda bir genel açıklama yapılması gerekiyor. Çift ya da tek atama olacağı da burada belli olacak. Atamalar üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Yakın zamanda bir çözüm üretmeyi elbette çok istiyorum. Arkadaşlarımız bu atamanın yüksek olmasını bekliyor. Çabamız şu yönde, daha çok öğretmen atanması noktasında gereken çalışmaları, hazırlıkları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILACAK?

"Mülakatların salgın şartları ya da kışın yapılması durumunda her ilde yapılması mümkün olur mu?" sorusu üzerine Selçuk, mülakatların nasıl yapılacağının salgının durumuna bağlı olduğunu, belli dönemlerde kontrollü olarak yapabilecekleri mülakatların riskine bakacaklarını, bunu yüz yüze yapmaktan çekinmeyeceklerini, duruma göre de erteleyebileceklerini ifade etti.

2021'DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

2021 yılı öğretmen atamaları için sorulan sorulardan birisi de kaç bin öğretmen atacağı sorusu. Yukarıda belirttiğimiz gibi Sayıştay raporuna göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı yer alıyor. 2021 yılında atanmak isteyen öğretmen adaylarından 60 bin kişi atama talebini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelere devam eden Milli Eğitim Bakanlığı'nın 55 bin öğretmen ataması için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Bakanlıkların çalışmaları devam ederken son kararı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 55 bin öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını merakla bekliyor. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.

Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretemen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor. Peki 2020 yılında kaç öğretmen atandı? 2020'de hangi branştan kaç öğretmen alındı?

2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?

2021 yılı Ocak ayında atama bekleyen adaylar, 2020 yılından ençok atama yapılan branş sıralamasını araştırmaya başlandı. Ocak ayı içerisinde açıklama bekleyen adaylar, atama açıklamasının hemen ardından başövuruların da yapılmasını öngörüyor.

2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.