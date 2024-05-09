Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen atama öncesinde sadece mülakat puanın geçerli olduğu atama sistemini değiştirme hazırlıklarına başladı.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Artık, yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; tartışmaların önüne geçmek için; her adaya 'kod' verilecek. Mülakatı gerçekleştirecek heyet, öğretmen adayının kimliğini bilmeyecek. Aday da heyette kimin olduğunu bilmeyecek. Yüz yüze gerçekleşecek mülakat süresi 45 dakika sürecek. Sözlü sınav, kamera ile kayda alınacak.

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Mülakata objektif kriterler getirilecek. Öğretmen adayına; mülakat öncesi sistem üzerinden mesaj gönderilerek, sorumlu olduğu ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Böylece, adaya hazırlık yapma imkanı sunulacak. Mülakat, 14 haftalık konu ile sınırlandırılacak. Konu dışına çıkılmayacak. Öğretmen adayına genel kültür sorusu sorulmayacak.

Öğretmen adaylarına önceden mesaj gidecek. 14 haftalık konudan sorumlu olacaklar. Ders ve konu hakkında bilgi verilecek. Aday, kendisine yöneltilen sorular ve verdiği cevapları imzalayacak. Değerlendirme Komisyonu; öğretmen adayını, mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içerideyken öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Aday, kendisine yöneltilen soru ve verdiği cevabı imzalayacak. Heyet, adayı mülakat salonundan ayrılmadan puanlayacak. Aday da puanını içeride öğrenecek. Puan sisteme girdikten sonra değiştirmek mümkün olmayacak. Söz konusu düzenleme, yönetmelik değişikliği ile yapılacak.