Öğretmenleri ilgilendiren 3 madde kabul edildi!

TBMM Genel Kurulunda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi. TBMM Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre, öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları Kanunu kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilecek.

Öğretmen ve yöneticiler hakkında Devlet Memurları Kanunu disiplin hükümleri uygulanacak. Ancak öğretmen ve yöneticilerden; öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama; ilgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme cezası verilecek.

REKLAM Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek. "ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINI DA KALDIRACAK MISINIZ?" Teklif üzerine söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, düzenlemeyle Milli Eğitim Akademisi kurulmasının öngörüldüğünü belirterek, "Burada amaç olarak 'nitelikli eğitim için nitelikli öğretmen' bakış açısını ortaya koyuyorsunuz. Peki, soruyorum şimdi, ücretli öğretmenlik uygulamasını da kaldıracak mısınız? Bu uygulama üzerinden alacağınız öğretmenlerimiz akademi eğitiminden geçmeden mi hizmet verecek?" diye sordu.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, kanun teklifinin öğretmenlerin hak ve statülerini güçlendirmeyi hedefleyen, eğitim sisteminin sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adımı temsil ettiğini belirterek, "Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nin elbette eksikleri olabilir. Yapılan eleştirilerin haklı yanları da olabilir ancak kabul etmeliyiz ki bu yasa teklifinin kabul edilmesiyle birlikte önemli bir açık kapatılacak, eksiklik giderilecektir." dedi. REKLAM DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu, okullarda temizlik ve güvenlik sorunu yaşandığını belirterek, "Taşımalı eğitimde bu tasarruf tedbirleri kapsamı altında servisler kaldırıldı, yemek hakkı kaldırıldı. Köylerdeki çocukların, taşımalı eğitimle eğitim alan çocukların eğitim öğretim hakkı engelleniyor ve en çok da bundan kız öğrenciler mağdur oluyorlar; bunun da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, bu teklifle öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını ileri sürerek, "Ekonomik zorluklar içerisinde bırakıyorsunuz, saygın bir meslek olmaktan çıkarıyorsunuz" dedi. "OKULLARIN TEMİZLENMESİ VE TEMİZLİK MALZEMESİNİN TEDARİKİ BAKANLIKÇA YAPILIYOR" AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kanun teklifi ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığının 60 bin 487 resmi örgün eğitim kurumunda 15 milyon 915 bin 620 öğrencinin 164 bin bina ve 605 bin 506 derslikte eğitim-öğretim hizmeti verildiği bilgisini paylaşan Maviş, bu okulların temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin Bakanlıkça yapıldığını söyledi.

Okullarda temizlik hizmetinin yürütülmesinde halihazırsa 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğunu dile getiren Maviş, "İşgücü Uyum Programı kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu program kapsamında 66 bin 631 personel görev yapmaktadır." diye konuştu. REKLAM Maviş, Toplum Yararına Program kapsamında ise 30 bin kontenjan daha tahsis edilerek temizlik personelinin güçlendirilmesi ve bu sorunun çözülmesi yolunda güçlü bir adım atıldığını söyledi.

"KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ EĞİTİM VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ" Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı işbirliğinde çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere tedbirler alındığını belirten Maviş, "Çocuklarımızın her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutmak için koruyucu ve önleyici eğitim ve güvenlik tedbirleri yeterli seviyede alınmaktadır." dedi. Nazım Maviş, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için bin 219 okulda sabit görev yapmak üzere bin 32 okul kolluk görevlisi, 23 bin 676 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 20 bin 848 okulda giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 803 ekibin görevlerini sürdüğünü bildirdi.

"BAKANLIĞIMIZCA ÖĞRENCİLERİMİZE ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASI VARDIR" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra birimlerinin rehberlik ve psikolojik danışma servisleri ile okul yönetimleri işbirliği için de dezavantajlı grupta olduğu tespit edilen çocuklara ve ailelerine sosyal hizmet kapsamında farkındalık, bilinçlendirme ve izleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini anlatan Maviş şöyle devam etti: REKLAM "Öncelikli okullar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda özel güvenlik hizmetlerinin karşılanmasını, kız öğrencilerin öğrenim gördüğü veya barındığı okul ve pansiyonlarda kadın özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde pansiyonlu okullarda özel güvenlik görevlisi sayısının artırılarak hafta sonu ve vardiyalı çalışma sistemine geçilmesi için gerekli planlama ve izleme yapılmaktadır. Okullarımızın güvenliği ve özellikle çocuklarımızın suçla imtihanı konusunda hepimiz hassasız, hepimizin ortak konusu dolayısıyla bu konu kapsamında Bakanlığımız işbirliği içerisindeki Bakanlıklarla birlikte gerekli tedbirleri almaktadır, almaya devam edecektir. Hassas olduğumuz bu konuda herhangi bir zaafın oluşmasına da fırsat vermemeye çalışıyoruz. Okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personel sayımız 83 bin 537'dir."

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması olduğunu kaydeden Maviş, "Taşımalı eğitim öğrencilerine, okul öncesi eğitim öğrencilerine, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere, özel eğitim rehberlik öğrencilerine yemek verilmektedir. Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ve ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarında devam eden Bakanlığımızca ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulmaktadır." bilgilerini paylaştı.

Öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek adına çok sayıda düzenleme yaptıklarını dile getiren Maviş, "Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Elbette ki bunu yeterli görmüyoruz. Bunun üzerinde, fırsat buldukça, imkan buldukça, ülkemizin kaynakları, imkanları doğrultusunda öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirecek adımları atmaya devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Kaldı ki şu anda tartıştığımız öğretmenlik meslek kanun teklifi bir tarafıyla öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirmek için de hükümler içeren bir tekliftir." diye konuştu.