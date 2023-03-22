Oğuzhan Uğur, "Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?" ifadelerini kullandı.