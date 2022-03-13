Daha önce 4 kez ayrılan çift, yeniden bir araya geldi. Uzman, Uğur ile barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kucağında bir buket çiçek ile poz veren ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi ekleyerek sevgilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi.