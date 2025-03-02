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        Haberler Televizyon Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de başladı

        Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de başladı

        Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı', uykusuz kalmaya değecek konu ve konuklarıyla Habertürk TV'de başladı. İki bölüm halinde yayınlanan programda ele alınan konular, izleyicilerin ilgisine mazhar oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:59
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        İlk program ilgiyle izlendi
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        Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı', uykusuz kalmaya değecek konu ve konuklarıyla Habertürk TV'de başladı.

        'Muhabbet Kralı'nın ilk bölümünün konukları; akademisyen Levent Erden, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, sinirbilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ve akademisyen - yazar Çağla Gül Şenkardeş oldu.

        'Muhabbet Kralı'nın ikinci bölümünde ise Okan Bayülgen, 'Cübbeli Ahmet' adıyla anılan Ahmet Mahmut Ünlü ile Ramazan geleneklerini ve farklı kültürlerdeki anlamlarını konuştu.

        Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun İstanbul'da trafikte çakarlı lüks cipiyle trafikte kuralları ihlal ettiği anlara ait görüntüler tartışma yaratmıştı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da trafik kurallarını ihlal ettiği için tepki çeken çakarlı aracın sahibi Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'na çakar- siren tertibatı kurarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 139.165 TL para cezası verildiğini duyurmuştu.

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        "PARA CEZASI ÖDENDİ"

        Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, kızının trafik kurallarını ihlal etmesini yanlış bulduğunu söyledi ve para cezasının ödendiğini açıkladı.

        Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ahmet Mahmut Ünlü; "Kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekâtı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı. DEM'li bir gazetecinin paylaşımları sonrasında konu gündeme geliyor, kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür" ifadelerini kullandı.

        "5 BİNDEN FAZLA TEHDİT GELDİ"

        Ahmet Mahmut Ünlü, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: Pazartesi günü bunu biri çekmiş ve tam da Öcalan'ın çağrı yapacağı günde servis etmiş. Dünyada bile ses getirmiş, bunun FETÖ'nün parmağı olmadan yaşanması mümkün değil. Tamam, burada bir suç var ve cezası kesilmiş, verilmiş çakarın cezası falan. Tam da 28 Şubat, bir başörtülünün cipte görüntülenmesi... 'Sizi AK Partili zenginler, sizi bilmem neler' diye hakaretler saydırdılar. 5 binden fazla tehdit geldi. Torunların otomobile binecek cesareti kalmamış. Böyle bir linç olmamalı. 'Biraz mütevazı yaşayın' gibi tenkitler olabilirdi ben de bunu kabul edebilirdim ama sövmek, saymak, tehdit etmek, anlaşılır gibi değil.

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        #okan bayülgen
        #muhabbet kralı
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