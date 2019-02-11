Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Adnan Oktar soruşturmasında müşteki olan ve açıklamalarıyla gündem yaratan Ceylan Özgül, kendisi gibi uzun süre örgüt içinde kaldıktan sonra ayrılan Umut Kuruca ile dünyaevine girdi. 4 ay önce aile içinde nişan yaptıkları öğrenilen Kuruca ve Özgül çiftinin nikah töreni dün Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde yapıldı. Sade bir törenle yapılan nikah törenine, Oktar grubundan ayrılan arkadaşları da katıldı.

YENİ BİR HAYAT



Çift nikahın ardından Habertürk'e yaptıkları açıklamada "Biz Adnan Oktar ve örgütünden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlamıştık. Artık özgürce yaşamaya başladık. Şimdi hayatımızı birleştirdik. Mutluyuz. Hayatımızda yeni, bambaşka bir sayfa daha açtık" dedi.

Ümit Kuruca ve Ceylan Özgül, Adnan Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmanın kilit isimleri arasında yer alıyor. 2006 yılında Oktar grubuna giren Ceylan Özgül, 2017 yılında örgütten kaçmıştı. Kaçışıyla ilgili günlerce konuşulan Özgül, Adnan Oktar tarafından 2007 yılında Nuri Özbudak ile evlendirildi. 10 yılda evlendirildiği kişiyi 2 kez gördüğünü ifadelerinde de anlatan Özgül, ilk celsede boşandı. Ümit Kuruca da örgüt içinde 13 yıl kaldıktan sonra 3 yıl önce ayrılmıştı. Oktar soruşturmasında müşteki ve tanık olan Kuruca ve Özgül, polise çok önemli ifadeler vermişti.