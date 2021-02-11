Türkiye'den tek

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Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği 'Okul Tıraşı', 71'inci Berlin Uluslararası Film Festivali'ne Türkiye'den seçilen tek yapım oldu. Festivalin, giderek daha sınırlı bir seçkiye yer veren Panorama bölümünde 20 filmle birlikte yarışan film, 1 Mart 2021 Pazartesi günü ilk kez gösterilecek. Koordinatörlüğünü Michael Stütz'ün üstlendiği Panorama, uluslararası çağdaş sinemanın nabzını tutarken yenilikçi, cüretkar ve alışılmadık örneklere yer veriyor.

Bu yıl pandemi nedeniyle iki aşamalı olarak düzenlenen 71'inci Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk önce, 1 - 5 Mart 2021 arasında sinema sektörüne yönelik etkinlikler gerçekleşecek. Festivalin farklı bölümlerinde yarışan filmlerin basına ve jüriye yönelik gösterimlerinin de yapılacağı programın sonunda, ödül kazananlar açıklanacak. 71'inci Berlin Uluslararası Film Festivali'nin, sinemaseverlerin de kabul edileceği ikinci aşaması olan 'Yaz Özel', programı ise 9 - 20 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Filmlerin geniş çaplı fiziksel gösterimlerinin yapılacağı program kapsamında, daha önce açıklanan ödüller de sahiplerini bulacak.

'Okul Tıraşı', baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un hikâyesi... Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile birlikte çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı filmin kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, çekimlerin yapıldığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bölgenin yerel halkından seçildi. Ferit Karahan'ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı film, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor. Editörlüğünü Sercan Sezgin'in ve Hayedeh Safiyari'nin, görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi'nin yaptığı filmin dünya dağıtımını ise İtalya merkezli Intramovies üstleniyor.