Okula değil velilere haciz! 0:00 / 0:00

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kemerburgaz Okulu'nda dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kolejden alacakları olan Sınırsız Eğitim Hizmetleri Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 730 bin 486 TL'lik tutar için bilgilerine ulaştığı velilere yani üçüncü kişilere icra takibi başlattı. Bakırköy 3.İcra Dairesi'nden çıkarılan birinci haciz ihbarnamesi, okul yönetimi yerine 7 şirket ve 13 isme gönderildi.

VELİLER İSYAN ETTİ

Haciz ihbarnamesine isyan eden veliler ise, 27 Haziran tarihli tebligata 7 gün içinde itiraz etti. Olayı anlatan bir veli, "Önümüzdeki öğretim yılı ücretini peşin ödeyen ben dahi bazı velilere bir firma icra takibi başlatmış, üstelik 10 yaşındaki çocuklara" ifadelerini kullandı.

İŞTE O İHBARNAME

Velilere gönderilen Bakırköy 3.İcra Dairesi'nden çıkarılan birinci haciz ihbarnamesinde ise, "Yukarıda adı yazılan borçlunun sizdeki alacağı üzerine 27 Haziran 2021 tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye bundan böyle yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği, borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı, hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız..." ifadeleri yer aldı. İhbarnamede, itiraz işleminin de 7 gün içerisinde yapılabileceği kaydediliyor.

"ORADAKİ VELİLER BİZİM DE VELİLERİMİZ"

İTÜ ETA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise yaşanan sorun ile ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Özeren, Doğa Koleji'nin vakfa geçmesinin ardından 45 bin öğrencinin sorununu çözdüklerini kaydederek, "Bu okul, işletmesi farklı bir kişiye ait olan lisanslı bir okul. Hemen harekete geçtik ve kısa sürede yaşanan sorunu çözeceğiz" dedi.

Özeren şunları kaydetti: "Biz sisteme girdiğimiz zaman çok sayıda mağdur vardı. Tabi hemen müdahale ettik. 45 bin öğrencinin sorununu çözdük. İşletmesi bize ait olmayan bu okulun yöneticilerini davet ettik. Oradaki veliler de bizim velimiz çünkü. Diğer okullara nasıl müdahale ettiysek buraya da müdahale edeceğiz. Yaşanan haciz olayı teknik bir konu. Pandemi döneminin de etkisi olduğunu ifade ettiler. Kısa süre içerisinde çözmüş olacağız."