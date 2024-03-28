Okulda kimyasal gaz paniği: 16 öğrenci hastanelik oldu
Diyarbakır'da, sınıflarına temizlik malzemesi getirip karıştıran öğrencilerden 16'sı çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Giriş: 28.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:04
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlk ve Ortaokulu'nda iddiaya göre, öğrenciler sınıfa getirdikleri temizlik malzemelerini birbirine karıştırdı.
Bu sırada açığa çıkan gazdan 16 öğrenci etkilendi.
16 ÖRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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