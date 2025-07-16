Okulların açılacağı tarih belli oldu. MEB takvimi ile okullardaki ara tatil, yaz tatili ve yarı yıl tatili tarihleri duyuruldu. Böylece okulların açılacağı tarih ve ara tatil takvimi de ortaya çıktı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2025 2026 takvimi ile okulların açılışı, ara ve yaz tatil tarihi ile ilgili bilgiler…