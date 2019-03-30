İstanbul Maltepe'de, bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu. Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yaşandığı öğrenilen olayda, Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş'ın silahlı saldırısına uğradı.

VURUP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre kadına tabancayla ateş eden Zeynel Akbaş, cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Ayrıntılar geliyor...