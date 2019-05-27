Adana'da 1 ay önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra kurtulan kadının, kocasıyla resmi nikah yaptırmadığı için tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde 26 Nisan Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26),4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikah kıydı. Çiftin bu birlikteliğinden bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Hikmiye A. bir süre sonra ikinci bebeğine hamile kaldı. 8 aylık hamile Hikmiye A. olay günü sabah 05.30 sıralarında hastaneye getirildi. Genç kadın hastanede 8 aylık kız bebeğini kaybetti. Kendisi de hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı.

'DARP ETMEDİM, KURTARMAYA ÇALIŞTIM!"

Bu sırada genç kadının yüzünde morluklar, kaburgasında kırık, kafasında darp izi olduğu için doktor olayı polise bildirdi. Polis Abdulkadir Ç.'yi gözaltına aldı. İddiaya göre, Abdulkadir Ç., birlikte yaşadığı Hikmiye A.'nın sabaha karşı rahatsızlandığını, daha sonra kendi imkanlarıyla onu hastaneye götürmek için yola çıktığını ancak yolda nefesi de kesildiğini bu nedenle kendisine tokat attığını anlattı. Abdulkadir Ç., genç kadının yüzündeki morlukların ve kafasındaki darbın bundan dolayı olduğunu, hatta Hikmiye A.'ya kalp masajı yaptığını, bu sırada kaburgasının kırıldığını, onu darp etmediğini kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Ç. tutuklandı.

'RESMİ NİKAH İSTİYORUM DİYE BENİ DÖVÜYORDU'



Olaydan yaklaşık 20 gün sonra yoğun bakımda hayata tutunup kendine gelen Hikmiye A.'nın ifadesiyle gerçek ortaya çıktı. Genç kadının doğmamış bebeğinin ölümüne Abdulkadir Ç.'nin neden olduğunu ileri sürerek, "Kocamla evleneli 4 yıl oldu. Ben resmi nikah yapmasını istedim ancak o bir türlü yapmadı. Bu nedenle tartışmalarımız oluyordu. Bana kızıp beni dövüyordu. Birinde uykumda bile beni dövdü. En sonda yine resmi nikah yüzünden tartıştık daha sonra arkamdan kafama vurdu, gözümü hastanede açtım. O arada ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda bebeğimi kaybetmiştim. Kocamdan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından tek çocuğunu da alıp babasıyla Mardin'e gitti.