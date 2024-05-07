Öldüresiye dövüp yol kenarına bıraktı
Adana'da bir kişi tartıştığı kişiyi, bayıltana kadar dövdükten sonra sürükleyerek yol kenarına bıraktı. Polislerin geldiğini gören saldırgan motosiklete binip kaçtı. Deşet anları güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında tartışan 3 kişiden 2'si tekme tokat kavga etmeye başladı.
Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeler sonucunda bayıldı. Saldırganlardan biri döverek bayılttığı kişiyi sürükleyerek yol kenarına bıraktı.
Çevredekilerin sesleri duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavga ettiği kişiyi bayıltana kadar döven saldırgan polis aracının geldiğini görünce motosikletine binip kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kavga ve saldırganın kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.