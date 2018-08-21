Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay 20 Şubat 2017'de Fatih Seyit Ömer Mahallesi Miralay Hasan Kazımbey Çıkmazı'nda meydana geldi. Motosikletli iki kişi saat 21.30 sıralarında kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Nejdet Aslan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR CEZAEVİNDE ÇIKTI



Olayın ardından zanlılar kaçarken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda yaralanan Adnan T.'nin verdiği ifade sayesinde şüphelilerin kimliğini belirledi. Kahvehaneyi silahla tarayan kişilerin Mehmet Ü. ile Eray A. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin de bir başka suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Savcılığın talimatı ile Silivri Cezaevi'nde bulunan 2 zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Alınan ifadede saldırganların hedefindeki kişinin olayda yaralanan Adnan T. olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Nejdet Aslan'ın ise olayla ilgisi yoktu.



İNTİKAM SALDIRISI



İddialara göre Mehmet Ü., 2015 yılında ağabeiy Resul Ü.'nün İstanbul'da öldürülmesinden Adnan T.'yi sorumlu tutmuş ve ağabeyinin intikamını almak için bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Ancak saldırıda olayla ilgisi olmayan Nejdet Aslan ölmüştü. 2 zanlı tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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