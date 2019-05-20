Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, Sinan Sertel ile Kumluca ilçesinde oturan S.P. arasında, dün Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, Sertel'i göğsünden bıçakladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekibince hastaneye götürülen Sinan Sertel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sertel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli S.P. ise Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Müzedeki törenin ardından Sinan Sertel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine gönderildi. Cenazenin yarın öğle vakti toprağa verileceği kaydedildi.



MESAJ ATIP ÇAĞIRMIŞ



Kazı başkan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, S.P'nin uzun süredir kazı ekibini karalamaya çalıştığını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, cep telefonundan attığı mesajlarda 'sistemin köpekleri' diye kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Bu tacizlerin bir türlü durmadığını belirten Öztaşkın, "Çevreci gibi görünerek, eylem planlıyordu. Ve bu sistematik olarak devam ediyordu. Olay günü ise Sinan Sertel'in telefonunu mesaj atıp, 'Gel görüşelim' demiş. Sinan görüşmeye gidince bıçaklayıp, öldürmüş" dedi.

Tekirova Jandarma Karakolu ekiplerinin kısa sürede yakaladığı şüpheli S.P. ise bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. S.P. ifadesinde, Sinan Sertel ile olaydan bir gün önce internet üzerinden yaptıkları konuşmada tartıştıklarını, ardından Sertel'i Çıralı sahiline çağırdığını anlattı. Burada Sinan Sertel'in kendisine yumruk attığını öne süren S.P., ardından kendisini korumak için bıçağı savurduğunu kaydetti.