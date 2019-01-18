Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Kartal Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün sabah meydana geldi. Bedrettin Dalan'ın oğluna ait cipi çalan hırsızlardan biri vuruldu. Barış Dalan'ın özel koruması ve özel güvenlikçinin ateş etmesi sonucu vurularak ölen zanlının Cemil Özel olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 korumanın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 2 özel koruma, Kartal Adliyesi'ne gönderildi.

İKİNCİ HIRSIZ YAKALANDI

Öte yandan olay yerinden bir başka lüks araçla kaçan şüphelinin peşine düşen polis önemli ayrıntılara ulaştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin Emrah Y. (23) olduğunu belirledi. Emrah Y.'nin öldürülen Cemil Özel'in yeğeni olduğunu tespit eden polis, soruşturmayı derinleştirdi. Emrah Y., kısa süre sonra dayısı Cemil Özel'in durumunu öğrenmek için geldiği Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde yakalandı.

ÇALINTI ARAÇLA YENİ ARAÇ ÇALMAYA ÇIKMIŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre Cemil Özel, yeğeni Emrah Y. ve bir başka suç ortağı ile Kocaeli'de çaldıkları lüks araçla yeni bir araç çalmak için harekete geçti. Olayın gerçekleştiği adrese gelen 3 zanlı, Barış Dalan'ın cipini çalışır vaziyette buldu. Bunun üzerine lüks araçtan inen Cemil Özel, Dalan'ın cipini çaldı. Hırsızlar iki araçla kaçmaya başladı. Olayı gören iki özel koruma, bir başka araçla hırsızların peşine düştü. Açılan ateş sonucu Dalan'ın cipini çalan şüpheli vuruldu. Diğer araç ise başka yöne kaçtı. Diğer aracı kullanan kişinin ise Emrah Y. olduğu saptandı. Emrah Y.'nin kaçtığı çalıntı lüks araç da bulundu. Şüphelilerin 22 olayla ilgili sabıkaları olduğu belirlendi. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.