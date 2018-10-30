İstanbul'da dün gece 28 yaşındaki Emre Solan (28) otomobilinde öldürüldü. Polis kısa sürede katil zanlısı olduğunu belirlediği M.A.A.'yı (24) yakaladı. M.A.A., Solan'ın, 2013'te dizi oyuncusu olan ağabeyi Halit Arslan'ı öldürdüğünü belirterek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.

Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın haberine göre olay dün gece saat 23.00 sıralarında Şirinevler yan yol Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yan yolda park halinde bulunan bir otomobilin sürücüsü silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan otomobiline binerek kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

CİNAYETTEN SABIKALI ÇIKTI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öldürülen kişinin 28 yaşındaki Emre Solan olduğunu tespit etti. Solan'ın 2013 yılında oyuncu Halit Arslan cinayetiyle ilgili yargılanıp ağabeyi ile birlikte 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

EVİNDE YAKALANDI

Polis olayın bu cinayetle bağlantılı olabileceğini düşünerek çalışmasını bu yönde yürüttü. Olayla ilgili görgü tanıkları ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden katil zanlısının kaçtığı araç tespit edildi. Araçtan yola çıkan polis şüpheli M.A.A.'yı Bahçelievler'deki evinde yakaladı. Olayda kullanılan araç da içindeki pompalı tüfekle birlikte ele geçirildi.

OYUNCU AĞABEYİNİN İNTİKAMINI ALMIŞ

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.A.A., ağabeyi Halit Arslan'ın öldürülmesi nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

İLK CİNAYET "KIZ ARKADAŞA BAKMA" MESELESİ YÜZÜNDEN

Binbir Gece, Asi gibi birçok ünlü dizide rol alan oyuncu ve model Halit Arslan, 2013 yılı nisan ayında bıçaklanmıştı. Arslan, oturduğu sitenin otoparkından kız arkadaşıyla çıktığı sırada aynı sitede yaşayan Emre Solan ile "kız arkadaşına baktığı" iddiasıyla tartışmıştı. Tartışmadan bir süre sonra Emre Solan telefonla Halit Arslan'ı arayıp konuşup barışmak istediğini söylemişti. 24 Nisan 2013 günü akşam saatlerinde sitede buluştuklarında ise ikili bir kez daha tartışmış, arkadaşları ve yakınlarının da karışmasıyla kavga büyümüştü. Bıçaklanan Halit Arslan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Yargılama sonunda Emre Solan ile ağabeyi Yusuf Solan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"KAN YERDE KALMAZ" DEMİŞ

M.A.A., ağabeyinin öldürülmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, özür dileme bahanesiyle çağrılan ağabeyine tuzak kurulduğunu söyleyerek "9 kişinin saldırısına uğramış. Önce dövülüp, sonra bıçaklanmış. Yerde yatarken tekmelenmiş" demişti. Aynı açıklamada site güvenlik görevlilerinin olayı görüp de müdahale etmediğini savunan M.A.A.'nın, "Adalete sığınıyorum şu anlık. Bu işin içerisinde kim varsa cezasını çekecek adaletçe. Kan yerde zaten kalmaz" ifadeleri ise dikkat çekti.

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