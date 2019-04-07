Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde hayvan besiciliği yapan Mustafa Karabulut’un ahırına önceki gece yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef olurken, doğurmak üzere olan bazı hayvanlar da düşük yaptı. Karabulut, telef olan hayvanları ahırdan çıkarttıktan sonra iple traktörün arkasına bağlayıp gömmek için sürükleyerek mahallenin dışına götürdü.

YAVRUSUNU AYAĞA KALDIRMAK İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre ölen yavrusunun traktörün arkasına bağlanıp sürüklenerek götürüldüğünü gören bir inek ise, koşarak hareket halindeki traktöre yetişti. Yavrusunu kaldırmaya çalışan inek, kilometrelerce traktörün arkasından koştu. Bir yandan yavrusunu koklayan inek, diğer yandan da yavrusunun ayağa kalkması için çaba harcadı. Traktörle çekilen hayvanlar mahallenin dışındaki boş bir alana götürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu ölen hayvanların toplam değerinin ise yaklaşık 25 bin lira olduğu öğrenildi.