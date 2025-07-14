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        Haberler Magazin Olivia Rodrigo: Gazze'deki durum korkunç

        Olivia Rodrigo: Gazze'deki durum korkunç

        ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durum hakkında açıklamalarda bulunarak; "Korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 08:20 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:20
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        "Gazze'deki durum korkunç"
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        ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durumun "Korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek Gazze'deki çocuklar için Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağış yaptığını ifade etti. Rodrigo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki duruma tepki gösterdi.

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        Gazze'de anne, baba ve çocukların aç ve susuz kaldığını, temel tıbbi hizmetlerden ve insani yardımlardan yoksun bırakıldığını vurgulayan Olivia Rodrigo; "Filistin'deki masum insanların maruz bırakıldığı yıkım nedeniyle hissettiğim kalp kırıklığını anlatacak kelimeler yok" dedi.

        Olivia Rodrigo; "İsrail'de, Filistin'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir çocuk, bu çocukların dayanmak zorunda kaldığı zorlukları yaşamayı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

        Gazze'deki durumun "Korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten şarkıcı; "Onlardan vazgeçmek, ortak insanlığımızdan vazgeçmek demektir" yorumunu yaptı.

        Olivia Rodrigo, bu konuda, Gazze'deki "korkunç durumu" yaşayanlara yardım etmek amacıyla UNICEF'e bağış yaptığını kaydederek takipçilerini de Gazze için bağış yapmaya çağırdı.

        Fotoğraflar: AP

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        #Olivia Rodrigo
        #gazze
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