Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Ömer Faruk Kırçın, evinin bahçesinde yaklaşık 20 santim boyunda halk diline “Ekmek kurbağası” olarak bilinen bir kara kurbağa ile karşılaştı. Gördüğü kurbağanın büyüklüğü sebebi ile şaşkınlık içinde kalan Kırçın, yaralı kurbağanın iyileşmesi için seferber oldu.



İHA'nın haberine göre, kurbağayı iyileştirebilmek için aracıyla yola çıkan Kırçın, evine yaklaşık 27 kilometre uzaklıktaki kent merkezindeki özel bir veteriner kliniğinin yolunu tuttu. Hem şaşkınlık hem de üzüntü içinde veteriner kliniğine gelen Kırçın, kurbağayı veterinerlere teslim etti.

Veterinerler tarafından tedavi alınan kurbağanın çene kısmında kırıkların olduğu ve dilinin de parçalanmış olduğu tespit edildi. Daha sonra ameliyata alınan kurbağanın buz ile metabolizması yavaşlatılarak dilindeki ve çenesindeki kesiklere dikiş atıldı. Ameliyatın ardından gözetim altına alınan kurbağanın antibiyotik tedavisi altına alındığını söyleyen veteriner kliniği yetkililer, tedavinin tamamlanması sonrasında hayvanın doğaya salınacağını söylediler.

Görünce şaşırdığı yaralı dev kurbağanın ölmesine vicdanının razı olmadığını ifade eden Ömer Faruk Kırçın, “Arabamın arka kapısını açtım, içerisinden malzemeleri indiriyordum. Baktım yerde büyük bir kurbağa gördüm. İlk defa böyle bir kurbağa görüyordum. Ezilmesin, kaldırayım dedim. Sonra baktım dilinde bir yara var, kanlanmış ve ayağı da sıkıntılı. Kenara çektim. Sonra işlerimi hallettim, hemen arabamla buraya getirdim. Boyu 20 santim kadar var, baya büyük. Dili de böyle çok fena olmuş. İnşallah arkadaşlar, kurtarırlar. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Kenara aldım hemen köpekler, kediler ezmesin diye. Elime alınca fark ettim. Ayağı da kırılmış herhalde. Vicdanım el vermedi, bir kenara atıp ölmesine razı olmazdım” dedi.