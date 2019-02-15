Mezarı bile kazıldı

Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'de uzun yıllar esnaflık yapan 80 yaşındaki Yusuf Ziya Yüksel, 4 gün önce hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, dün, yakınlarına Yüksel'in hayatının kaybettiğini bildirdi.

MEZARI BİLE KAZILDI



İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda Yusuf Ziya Yüksel için mezar kazıldı, sela verildi. Cuma namazından sonra ise Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defin işlemleri gerçekleştirilecekti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Bugün ise ilginç bir gelişme yaşandı. Yusuf Ziya Yüksel'in cenazesini hastaneden almaya giden yakınları aldıkları haberle şok yaşadı. Doktorlar, Yusuf Ziya Yüksel'in hayatını kaybetmediğini, tedavisinin devam ettiğini belirtti. Hastane yönetimi Yusuf Ziya Yüksel'in oğlu Volkan Yüksel'den özür diledi. Söz konusu olayla ilgili bir doktor görevden alındı.

"ÜZÜLELİM Mİ SEVİNELİM Mİ?"



Volkan Yüksel, "Yakınlarımız ve sevenlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafından cenazeye geliyor. Babamın mezarını kazdık, selası okundu. Sevinelim mi ağlayalım mı, şaşkınlık içindeyiz ve bilemiyoruz. Görevliler bir yanlışlık olduğunu söylediler" dedi.