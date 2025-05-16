Kaledeki yıkımın engellenmesi için çalışmaların yapılmasını belirten Akpınar, "Oltu Belediye Başkanımız Adem Çelebi'nin daha önce yaptığı bir açıklamada bu sezon içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacağı ifade edilmişti. Bu çalışmaların bir an önce başlamasını hatta mümkünse öne çekilmesini istiyoruz. Van'daki Hoşap Kalesi'nden sonra en önemli kalelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir değer olarak kalenin korunmasını tüm kalbimle istiyorum" diye konuştu.