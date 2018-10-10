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'Kızımı ölüme terk ettiler'
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Ölümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babası miting düzenledi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, 7 ay önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Rabia'nın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde büyük bir kalabalıkla miting yaptı. Baba Vatan, 'Ülkemizde kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetleri görüyoruz. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruz' dedi.

10.10.2018 - 16:34 | Güncelleme:

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 13 Nisan günü Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamadı. Rabi Naz'ın ölümüyle ilgili sır perdesi, geçen zamana rağmen aralanamadı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Yaşanan olayda aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü.

BABADAN MİTİNGLİ TEPKİ

Rabia'nın babası Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak kızının ölümündeki faillerin bir an önce bulunmasını istedi. Mitinge çok sayıda vatandaşın yanı sıra Rabia'nın sınıf arkadaşları da katıldı. Rabia'nın sınıf arkadaşları ellerinde 'Rabia Nazlarımızın kanı yerde kalmasın', 'Adalet istiyoruz', 'Ülkemizde kız çocuklarına ne oluyor' yazılı dövizlerle aileye destek oldu. Alanda hayatını kaybeden Rabia Naz'ın sesinden daha önce kayda alınan şiir de dinletildi. Dinleti sırasında kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.



'KIZIMI ÖLÜME TERK ETTİLER'

Mitingde konuşan ve kızının cinayete kurban gittiğini öne süren Şaban Vatan, ölüm olayının örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Vatan, 'Olayın ardından bütün bulguları inceledim. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak bir kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak kızımı ölüme terk ettiler ve teras kattan intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü. 'Rabia Naz'ın başına ne gelmiştir' adı altında ilçemizle beraber yaptığımız çalışmalarla bayağı yol katettik. Ülkemizde kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetleri görüyoruz. Bizler de Rabia Naz'ın esrarengiz ölümünü aydınlatmak için ilçe halkımızla beraber el ele verdik çalışıyoruz' dedi.

'RABİA'MIZIN FAİLLERİ BULUNSUN'

Anne Atika Vatan da intihar etmediğinin apaçık ortada olduğunu belirttiği kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Anne Atika Vatan, 'Kızımın katilleri hala sokaklarda dolaşıyor. Birilerinin gördüğüne inanıyorum ama korkudan saklıyorlar. Allah rızası için birazcık vicdanınız, insanlığınız varsa konuşun. Bugün banaysa yarın size. Bütün Eynesil yanımızda bizimle beraber mücadele ediyor. Bu kadar küçük bir yerde neden hala kızımın ölüm nedeni çözülemiyor. Herkes bir an önce olayın aydınlanmasını istiyor. Katiller aramızda dolaşıyor olabilir. Rabia'mızın faillerinin bulunmasını istiyoruz bir an önce' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARINI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Miting alanında elinde Rabia'nın fotoğrafının bulunduğu üzerinde 'Rabia Naz Vatan'a ne oldu Faillerini istiyoruz!' yazılı afiş taşıyan sınıf arkadaşı Emine Ergin de gözyaşlarına hakim olamadı. Ergin, 'Arkadaşımın hayatını kaybettiğini öğrendiğimde kendime gelemedim. İntihar edecek bir kız değildi. Çok güleçti. Hiçbir kötülüğü yoktu. Çok iyi bir arkadaşımızdı' dedi. 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    çocuklarımızı elimizden alıyorlar, yetkililer dolar derdine düşmüş.
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