Ölürken kendini vuran oğlunu korudu

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Trabzon’da oğlu tarafından vurulan ve hastaneye kaldırılan babanın son sözlerinin “Evdekileri söyleyin 'oğlum beni kaza ile vurdu' desinler” olduğu ortaya çıktı.

DAYAK YİYEN ANNESİNİ KURTARMAK İSTEDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Araklı İlçesi Pervane Mahallesi'nde 13 Nisan 2020'de arkadaşlarıyla birlikte top oynadıktan sonra eve dönen ve annesini döven babası Mehmet S.'yi kurşun yağmuruna tutan 17 yaşındaki Y.Z.S. hakim karşısına çıktı. Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde annesiyle birlikte yargılanan Y.Z.S., "Odada kavga vardı. Ben de silahı alarak odaya girdim. Annemin yüzünde kan vardı. Babam benim üzerime yürüdü. Annem silaha müdahale etmek istedi. Silah patladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Babamı öldürmek için hareket etmedim" dedi.

'OĞLUM BİLEREK İSTEYEREK ATEŞ ETMEDİ'

Anne H.S., "Olay günü benim boğazıma saldırınca o esnada çenemde bir yırtık oluştu. Ben de beni öldüreceğinden korkarak bağırdım. Yusuf odadan gelmiş. Ben görmedim. ‘Dur baba’ diye bağırınca arkamı döndüm. Yusuf’u gördüm, elinde silah vardı. Silahı almak için çocuğun eline daldım. Silah bu esnada patladı. Kaç kere patladı hatırlamıyorum. Silah patlayınca ben Yusuf'u içerideki odaya götürdüm. Oturma odasındayken ben silahı Yusuf'un elinden alamadım. Şok halindeydi. O esnada eli kesik değildi. Odaya döndüğünde eşim salona gelmiş, arkada merdivenin olduğu kısma yaslanmış yerdeydi.

"TABANCAYI ALIP FINDIKLIĞA ATTIM"

Ben Yusuf'a bağırdım. ‘Oğlum baban vurulmuş amcanı ara’ dedim. O da çıkıp dışarıda insanlar gelsin diye bağırdı. Kimse duymayınca amcasını aramasını söyledim. O da amcasını aradı. Yusuf bana ‘anne babama tampon yap’ dedi. Ben tampon yapmayı bilmem o okul okuduğu için bilir. Mermilerin ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben halılara kesinlikle elimi sürmedim. Ben o esnada Yusuf'u sakinleştirmeye çalışıyordum. Ben kesinlikle eşimi öldürmedim. Ona ateş etmedim. Oğlum da bilerek ve isteyerek eşime ateş etmedi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Çocuğun şok halinde olduğundan ve kendisine zarar vermemesi için tabancayı alıp fındıklığa attım" diye konuştu.

TANIK, BABANIN SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Mahkemede tanık olarak dinlenen Mehmet S.’nin ağabeyi Cengiz S., “Ben olayın kasıtlı olup olmadığını bilemem. Kardeşim de bana kasıtlı şekilde oğlu Yusuf'un kendisini vurduğunu söylemedi. Sadece ‘kazaen vurdu deyin’ dedi. Ben de yaşananları anlattım. Bana kardeşimin söylediği 'Beni Yusuf vurdu ancak siz jandarmada kazayla vurdu deyin' şeklindedir" diye konuştu.

Tanık Z.S., maktulün hastaneye giderken bilincinin açık olduğunu belirterek, “Mehmet sadece 'jandarma eve çıkacak, evdekiler oğlumun beni kaza ile vurduğunu söylesinler' şeklinde sözler sarf etti” dedi. Diğer tanık Z.S. ise çocukların görmemesi için evdeki halıları kaldırdığını söyledi. Ölen Mehmet S.'nin annesi F.S. ise oğlunun sık sık eşini dövdüğünü ve asabi bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Sanık vekilinin savunmasının ardından keşif kararı veren mahkeme sanığın tutukluluk halini devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.