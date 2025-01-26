Omzuna dokunup 'merhaba' dedi! İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!

İstanbul soğuk bir kış gününü yaşıyordu. Haluk bey, sabah patronunu evden almak için Kadıköy Caddebostan Caddesi'ndeki evine doğru gitti. Zile basan şoför Haluk bey, kapıyı açmayan 72 yaşındaki iş adamı patronunu telefonla aradı. Ancak iş insanının telefonun kapalıydı. Günlerden pazartesiydi ve hafta sonundan beri patronundan haber alamayan Haluk bey telaşlandı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARA

Yıl 16 Ocak 2017’ydi. Bir süre sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün telsiz kanalı hareketlendi. Haber merkezi Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Caddebostan üzerindeki eve yönlendirdi. Gelen ihbara göre şoför Haluk bey, patronuna ulaşamamış ve hayatından endişe ediyordu. Ekipler hızla olay yerine gitti. Gelen ekipler çilingirle kapıyı açarak içeri girdi. İçeri giren polis ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı.

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DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Kadıköy İstanbul polisine göre ‘C bölgesi’ olarak adlandırılan Anadolu Yakası'nda bulunan bölgeydi. Gelen bilgiler üzerine haber merkezi hemen olay yeri inceleme ekiplerini ve cinayet masasında nöbetçi olan ekibi olay adresine yönlendirdi. O gün cinayet masasının deneyimli dedektiflerinden Haydar Toprakçıoğlu’nun ekibi nöbetçiydi. İş insanı evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayet masasının dedektifleri için artık filmleri aratmayan bir çalışma başlayacaktı.

PARALAR ALINMIŞ

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu, olay yerinde hemen çalışmaya başladıklarını belirterek “Tabii olay yeri incelemenin ardından maktulümüzü inceledik. Maktulümüz mutfakta öldürülmüştü. Çok bıçak izi vardı. Evin içinde açılmış ve içi boşaltılmış iki kasa vardı. Muhtemelen maktulümüzün kasanın şifresini söyletmek için çok zorlamışlar. Çünkü sadece bıçak izi değil feci şekilde dövülmüş olduğunu gördük" dedi.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu

TIRMANMA APARATLARI BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde evde ucu kancalı yaklaşık 2 metre ip, 1 metre tırmanma aparatı, kar maskesi, eldiven ile biri cinayette kullanılmış 3 bıçak bulundu. Levi’nin 12 yıldır şoförlüğünü yapan Haluk K. polise verdiği ifadede, en son cuma günü evine bıraktığı Jak Levi’nin kendisini bir daha aramadığını söyledi.

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GÜRCİSTAN UYRUKLU KADIN

Evde yatılı kalan kimse olup olmadığını araştırdıklarını söyleyen Toprakçıoğlu, yeni bilgilere ulaştıklarını belirterek “Bu fotoğraf bize şunu gösteriyordu. Bu evde para olduğunu bilen biri. Çünkü buraya hırsızlık amaçlı değil gasp amaçlı girilmiş. Yani evde maktulün olduğunu bilerek girmişler ve evdeki kasadan haberdardılar. Bu tür olaylarda evde çalışanlar veya gelip gidenler çok önemliydi. Evde yatılı kalan çalışan yoktu. Evin temizlik işlerine ayda bir kez gelen Gürcistan uyruklu bir kadın olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

İZİ TEMİZLİK FİRMASINDA BULUNDU Hemen Gürcistan uyruklu kadının kimliğini tespit etmek için çalışmaya başladıklarını belirten deneyimli dedektif Haydar Toprakçıoğlu şöyle devam etti: “Bu kadın bireysel mi yoksa bir temizlik şirketine mi bağlıydı. Bunu hemen tespit etmemiz lazımdı. Çünkü eğer bunların olayda parmağı varsa olay sonrası yurt dışına kaçarlar. Yalnız kadını kimse tanımıyordu, şoförü görmüşlüğü vardı. Biz çevredeki evlere temizlik için kadın gönderen birkaç temizlik firmasını tespit ettik. Hepsini tek tek inceledik. Ve bu eve temizlikçi gönderen yeri tespit ettik." APAR TOPAR KAÇMIŞLAR Bu eve gelen temizlikçi kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kadın Gürcistan uyruklu evli ve bir çocuk annesiydi. Kocasıyla birlikte İstanbul’da oldukları belirlendi. Toprakçıoğlu, kadının kocasının da İstanbul’da olmasını çok şüpheli gördüklerini belirterek "Bu işi kadının kocasının yaptığı ihtimalini değerlendirmeye başladık. Olayda iki erkek olabilirdi. Biz kadının kaldığı yere gittik. Baktık kaldığı evde yok. Apar topar hazırlanıp gittiklerini öğrendik. Biz bunların muhtemelen Gürcistan’a doğru yola çıktıklarını düşündük. Çok hızlı davranmamız lazım. Biz sınır kapısına doğru yola çıksak bunlar sınırı geçerlerdi. İsimlerini bildirecektik ancak sahte pasaportla çıkarlarsa kaçırırız. Bunun için hemen Trabzon polisiyle irtibata geçtik” dedi. REKLAM KARI KOCA YAKALANDI Toprakçıoğlu ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, temizlikçi kadın ve ailesi Tiflis’e doğru yol almıştı. Şu anda da Trabzon bölgesine girmiş olacağını hesaplamışlardı. Ve hesaplamalarında yanılma payı olmadı. Trabzon polisi Ortahisar İlçesi Akyazı girişinde Tiflis’e giden bir otobüste yaptığı aramada şüpheli olarak aranan karı kocayı buldu. Karı koca gözaltına alındı. 10 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı. BIÇAĞI KULLANAN ASIL KİŞİ BAŞKA ÇIKTI İstanbul’dan 9 valizle Gürcistan’a gitmek için yola çıktıkları tespit edilen karı-kocanın üzerinde yapılan aramada 2 bin 300 Euro ile 6 bin 600 TL para çıktı. Karı koca sorgulanmak üzere İstanbul cinayet masasına getirildi. Yapılan araştırmalarda, olayda bir kişinin ismine daha ulaşıldı. Diğer şüpheli de Gürcistan uyruklu biriydi ve kayıptı.