On binlerce balık Samandağ Denizine ulaşamadan öldü
22.09.2018 - 15:27 | Güncelleme: İHA
Asi Nehri’nin denize ulaştığı alanda on binlerce balık kıyıya vurdu.
Hatay’ın Samandağ İlçesi Meydanköy Kıyılarında nehirden denize ulaşmaya çalışan on binlerce 'kefal' cinsi balık, öldü. Katliamı anımsatan görüntülerde balıkçılar, balıkların atık sular nedeniyle telef oldukları söyledi.
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Hatay’ın Samandağ İlçesi Meydanköy Kıyılarında sahile ulaşmaya çalışan on binlerce ’kefal’ cinsi balık, kıyıya ulaşamadan öldü. Katliamı anımsatan görüntülerde balıkçılar, balıkların atıksular nedeniyle telef oldukları söyledi.
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Balıkların zehirlendikleri için telef olduklarını ifade eden, amatör balıkçılardan Remzi Şap, "Bir sandalımız var çektik buraya, bazen oltaya gidiyoruz. Biraz su alıyor diye tamirini yapıyorduk. Sabah geldim annemleri gezdirmek için, baktık sandalım balık dolu.
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Bir baktık su yüzünde sanki nehirde bir çiçek açmış. Su yüzünde bütün balıklar ölmüş. Bir tarafta sanki kar yağmış Tekebaşı Sahilinde.
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Antakya’daki biriken oradaki fabrika artıkları, hepsini biriktirdiler, biriktirdiler ondan sonra birden bırakıp burayı zehirlediler.
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Yani resmen zehirleme. Büyükşehiri, Antakya Belediyesi’ni, Samandağ Belediyesi’ni duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yani suçlamıyorum ama işte Bir nevi zehirlediler balıklarımızı. Yazık oldu. Yazık, günah" dedi.
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İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Meydanköy Sahilinde balıkçılık yapan Gani Bektaş, "Yaklaşık 15 yıldır amatörce balık avlıyoruz. Ve ilk defa bu balıkların ölümüne şahit oluyoruz.
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Gerçi, yılda bir iki defa oluyordu da ama bu yıl daha fazla ölüm gerçekleşti. Büyük ihtimalle aniden bırakılan suların yükselmesiyle bu balıklar ölüyor.
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Ve tek gerçek bu balıkların çift suda yaşaması. Hem tatlı suda yaşayabiliyorlar hemde tuzlu suda yaşayabiliyorlar. Ve bu balıklar denize ulaşmadığı için, kirli sudan öldüğünü düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.
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Bölgede balık avlayan balıkçılar, sandallarını temizlemeye çalışırken ölü balıkların sandallarına girmesiyle zor anlar yaşadılar.
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Balıkçılar sandallarını nehir içerisinde yan tutarak içeride bulunan ölü balıkları nehre dökmeye çalıştılar.
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Kıyıya vuran ve Asi Nehri kenarlarında biriken ölü balıkların, Meydanköy Sahilinde kötü koku yaymaya devam ediyor.
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