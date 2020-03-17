On Numara 16 Mart sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 919. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti ve talihli kişiler 281.892,55 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 16 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 16 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / EFELER - MERSİN / TOROSLAR

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 281.892,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 98 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.836,05 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.966 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 191,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.158 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 26,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 125.391 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 207.575 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi Pazartesi akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu akşamki On Numara sonuçlarına göre kazandıran rakamlar 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre 10 bilen 3 talihli kişi başı 281 bin liralık ikramiye kazandı.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 MART: 04 - 06 - 14 - 19 - 26 - 27 - 31 - 38 - 39 - 45 - 47 - 49 - 50 - 54 - 60 - 65 - 66 - 70 - 73 - 74 - 75 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MANAVGAT - İSTANBUL / FATİH - VAN / İPEKYOLU