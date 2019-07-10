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On Numara'da en çok çıkan rakamlar hangileri? On Numara'da çıkan şanslı rakamların istatistiği!

On Numara oyunu şans oyunlarının en çok oyunlarından biri olmakla birlikte, vatandaşlar her hafta On Numara'da çıkan rakamların takibi yapmaktadır. Bizde sizlere On Numara şans oyununda en çok çıkan rakamları derledik. Peki On Numara'da en çok çıkan rakamlar hangileri?

On Numara

On Numara şans oyunu, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen şans oyunları listesinde yer almaktadır. Oyunu oynayan vatandaşlar On Numara şans oyununda çıkmış ve çıkabilecek rakamları araştırıyor. İşte On Numara'da çıkan şanslı rakamların istatistiği!

ON NUMARA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

İSTATİSTİKLER

En Çok Çıkan Sayılar

SayıToplam İsabetSon İsabet
26272882. Hafta
35271877. Hafta
3266878. Hafta
23264883. Hafta
72264883. Hafta
34263881. Hafta
62263879. Hafta
42263882. Hafta
77263880. Hafta
5261881. Hafta
 
En Az Çıkan Sayılar
 
SayıToplam İsabetSon İsabet
55216876. Hafta
13218878. Hafta
9220883. Hafta
20221882. Hafta
6224883. Hafta
67226878. Hafta
58227882. Hafta
80227883. Hafta
40227880. Hafta
29228878. Hafta
 
Uzun Süredir Gelmeyenler
 
SayıHaftaTarih
5687222 Nisan 2019
7387329 Nisan 2019
608746 Mayıs 2019
2287513 Mayıs 2019
7187513 Mayıs 2019
3887620 Mayıs 2019
5587620 Mayıs 2019
3587727 Mayıs 2019
887727 Mayıs 2019
678783 Haziran 2019
 
En Büyük İkramiye Miktarı
 
HaftaTarihKolon SayısıHasılatBüyük İkramiyeKişi Başına İkramiyeBilen Sayısı
700. Hafta4 Ocak 20165.843.2204.954.205,64 TL896.775,50 TL448.387,75 TL2
649. Hafta12 Ocak 20155.632.6654.775.977,58 TL887.497,95 TL295.832,65 TL3
606. Hafta17 Mart 20147.383.9824.695.829,84 TL849.723,40 TL212.430,85 TL4
609. Hafta7 Nisan 20147.184.2454.568.759,49 TL821.603,60 TL205.400,90 TL4
815. Hafta19 Mart 20186.810.6635.774.970,46 TL738.099,35 TL738.099,35 TL1
873. Hafta29 Nisan 20196.644.2695.633.828,63 TL729.977,00 TL364.988,50 TL2
311. Hafta21 Temmuz 20086.192.7662.362.944,46 TL727.017,55 TL103.859,65 TL7
861. Hafta4 Şubat 20196.532.6515.539.259,98 TL715.580,85 TL238.526,95 TL3
824. Hafta21 Mayıs 20185.850.8984.961.546,07 TL654.070,10 TL327.035,05 TL2
709. Hafta7 Mart 20165.762.4024.886.039,66 TL632.172,40 TL158.043,10 TL4
 
En Çok Kolon Sayısı
 
HaftaTarihKolon SayısıHasılat
1. Hafta12 Ağustos 20029.909.0451.486.356,75 TL
2. Hafta19 Ağustos 20029.780.2651.467.039,75 TL
22. Hafta6 Ocak 20039.779.6791.466.951,85 TL
3. Hafta26 Ağustos 20029.552.6111.432.891,65 TL
23. Hafta13 Ocak 20039.533.6081.430.041,29 TL
5. Hafta9 Eylül 20029.397.5531.409.632,95 TL
4. Hafta2 Eylül 20029.291.6731.393.750,95 TL
6. Hafta16 Eylül 20029.287.7241.393.158,60 TL
7. Hafta23 Eylül 20029.173.8761.376.081,40 TL
11. Hafta21 Ekim 20029.081.4081.362.211,20 TL
 
En Büyük Hasılat
 
HaftaTarihKolon SayısıHasılat
815. Hafta19 Mart 20186.810.6635.774.970,46 TL
873. Hafta29 Nisan 20196.644.2695.633.828,63 TL
861. Hafta4 Şubat 20196.532.6515.539.259,98 TL
816. Hafta26 Mart 20186.279.8195.324.811,76 TL
856. Hafta31 Aralık 20186.271.1295.317.327,31 TL
809. Hafta5 Şubat 20186.196.3035.254.121,53 TL
808. Hafta29 Ocak 20186.188.4005.247.197,08 TL
811. Hafta19 Şubat 20186.161.1175.224.175,97 TL
851. Hafta26 Kasım 20186.160.2235.223.174,42 TL
813. Hafta5 Mart 20186.152.2095.216.968,20 TL

En Fazla Devir

BaşlangıçBitişToplam
371. Hafta372. Hafta2
647. Hafta648. Hafta2
309. Hafta310. Hafta2
698. Hafta699. Hafta2
260. Hafta261. Hafta2
154. Hafta155. Hafta2
38. Hafta38. Hafta1
860. Hafta860. Hafta1
71. Hafta71. Hafta1
81. Hafta81. Hafta1
 
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