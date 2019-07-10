On Numara şans oyunu, vatandaşlar tarafından en çok beğenilen şans oyunları listesinde yer almaktadır. Oyunu oynayan vatandaşlar On Numara şans oyununda çıkmış ve çıkabilecek rakamları araştırıyor. İşte On Numara'da çıkan şanslı rakamların istatistiği!
ON NUMARA
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
İSTATİSTİKLER
En Çok Çıkan Sayılar
|Sayı
|Toplam İsabet
|Son İsabet
|26
|272
|882. Hafta
|35
|271
|877. Hafta
|3
|266
|878. Hafta
|23
|264
|883. Hafta
|72
|264
|883. Hafta
|34
|263
|881. Hafta
|62
|263
|879. Hafta
|42
|263
|882. Hafta
|77
|263
|880. Hafta
|5
|261
|881. Hafta
|Sayı
|Toplam İsabet
|Son İsabet
|55
|216
|876. Hafta
|13
|218
|878. Hafta
|9
|220
|883. Hafta
|20
|221
|882. Hafta
|6
|224
|883. Hafta
|67
|226
|878. Hafta
|58
|227
|882. Hafta
|80
|227
|883. Hafta
|40
|227
|880. Hafta
|29
|228
|878. Hafta
|Sayı
|Hafta
|Tarih
|56
|872
|22 Nisan 2019
|73
|873
|29 Nisan 2019
|60
|874
|6 Mayıs 2019
|22
|875
|13 Mayıs 2019
|71
|875
|13 Mayıs 2019
|38
|876
|20 Mayıs 2019
|55
|876
|20 Mayıs 2019
|35
|877
|27 Mayıs 2019
|8
|877
|27 Mayıs 2019
|67
|878
|3 Haziran 2019
|Hafta
|Tarih
|Kolon Sayısı
|Hasılat
|Büyük İkramiye
|Kişi Başına İkramiye
|Bilen Sayısı
|700. Hafta
|4 Ocak 2016
|5.843.220
|4.954.205,64 TL
|896.775,50 TL
|448.387,75 TL
|2
|649. Hafta
|12 Ocak 2015
|5.632.665
|4.775.977,58 TL
|887.497,95 TL
|295.832,65 TL
|3
|606. Hafta
|17 Mart 2014
|7.383.982
|4.695.829,84 TL
|849.723,40 TL
|212.430,85 TL
|4
|609. Hafta
|7 Nisan 2014
|7.184.245
|4.568.759,49 TL
|821.603,60 TL
|205.400,90 TL
|4
|815. Hafta
|19 Mart 2018
|6.810.663
|5.774.970,46 TL
|738.099,35 TL
|738.099,35 TL
|1
|873. Hafta
|29 Nisan 2019
|6.644.269
|5.633.828,63 TL
|729.977,00 TL
|364.988,50 TL
|2
|311. Hafta
|21 Temmuz 2008
|6.192.766
|2.362.944,46 TL
|727.017,55 TL
|103.859,65 TL
|7
|861. Hafta
|4 Şubat 2019
|6.532.651
|5.539.259,98 TL
|715.580,85 TL
|238.526,95 TL
|3
|824. Hafta
|21 Mayıs 2018
|5.850.898
|4.961.546,07 TL
|654.070,10 TL
|327.035,05 TL
|2
|709. Hafta
|7 Mart 2016
|5.762.402
|4.886.039,66 TL
|632.172,40 TL
|158.043,10 TL
|4
|Hafta
|Tarih
|Kolon Sayısı
|Hasılat
|1. Hafta
|12 Ağustos 2002
|9.909.045
|1.486.356,75 TL
|2. Hafta
|19 Ağustos 2002
|9.780.265
|1.467.039,75 TL
|22. Hafta
|6 Ocak 2003
|9.779.679
|1.466.951,85 TL
|3. Hafta
|26 Ağustos 2002
|9.552.611
|1.432.891,65 TL
|23. Hafta
|13 Ocak 2003
|9.533.608
|1.430.041,29 TL
|5. Hafta
|9 Eylül 2002
|9.397.553
|1.409.632,95 TL
|4. Hafta
|2 Eylül 2002
|9.291.673
|1.393.750,95 TL
|6. Hafta
|16 Eylül 2002
|9.287.724
|1.393.158,60 TL
|7. Hafta
|23 Eylül 2002
|9.173.876
|1.376.081,40 TL
|11. Hafta
|21 Ekim 2002
|9.081.408
|1.362.211,20 TL
|Hafta
|Tarih
|Kolon Sayısı
|Hasılat
|815. Hafta
|19 Mart 2018
|6.810.663
|5.774.970,46 TL
|873. Hafta
|29 Nisan 2019
|6.644.269
|5.633.828,63 TL
|861. Hafta
|4 Şubat 2019
|6.532.651
|5.539.259,98 TL
|816. Hafta
|26 Mart 2018
|6.279.819
|5.324.811,76 TL
|856. Hafta
|31 Aralık 2018
|6.271.129
|5.317.327,31 TL
|809. Hafta
|5 Şubat 2018
|6.196.303
|5.254.121,53 TL
|808. Hafta
|29 Ocak 2018
|6.188.400
|5.247.197,08 TL
|811. Hafta
|19 Şubat 2018
|6.161.117
|5.224.175,97 TL
|851. Hafta
|26 Kasım 2018
|6.160.223
|5.223.174,42 TL
|813. Hafta
|5 Mart 2018
|6.152.209
|5.216.968,20 TL
En Fazla Devir
|Başlangıç
|Bitiş
|Toplam
|371. Hafta
|372. Hafta
|2
|647. Hafta
|648. Hafta
|2
|309. Hafta
|310. Hafta
|2
|698. Hafta
|699. Hafta
|2
|260. Hafta
|261. Hafta
|2
|154. Hafta
|155. Hafta
|2
|38. Hafta
|38. Hafta
|1
|860. Hafta
|860. Hafta
|1
|71. Hafta
|71. Hafta
|1
|81. Hafta
|81. Hafta
|1
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