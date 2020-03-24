On Numara 23 Mart sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 920. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye 2 kişiye isabet etti ve talihli kişiler 222.377,00 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 23 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 23 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - İSTANBUL / SANCAKTEPE

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 222.377,00 TL 9 bilen kişi sayısı : 88 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.370,15 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.692 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 175,20 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.312 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,90 TL 6 bilen kişi sayısı : 99.548 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 170.495 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 16 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 26 - 32 - 33 - 44 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 55 - 67 - 68 - 71 - 74 - 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / EFELER - MERSİN / TOROSLAR