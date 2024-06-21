Önce anne kucağı sonra baba kucağı
Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya, plajda ilgi odağı oldu
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy’de denize girdi.
Kızını kucağından indirmeyen Gupse Özay, denizde uzunca bir süre eşi olmadan turladı. Daha sonra aralarına katılan Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü.
Birkaç ay sonra 2 yaşını dolduracak olan minik Jan Asya, sevimliliğiyle çevredekilerin ilgi odağı oldu.