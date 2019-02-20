Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki Bursa Adliyesi önünde meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, İbrahik A. 2 sene önce boşandığı eşinin evine barışmak için gitti.

Eşi Kholoud B.'nin teklifini geri çevirmesi üzerine öfkelenen İbrahim A. önce tehditler savurda ardından eski karısını bıçakla ensesinden yaraladı.

Polisi arayarak eşini yaraladığını söyleyen İbrahim A., adliyeye gidip teslim olacağını ekiplere haber verdi.

3 ÇOCUK ANNESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis önce olayın gerçekleştiği adrese giderek yaralı kadını buldu. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi tedavi altına alındı.

POLİSE TESLİM OLMADI



Bu arada yürüyerek adliyenin önüne giden İbrahim A., kendisini gözaltına almak isteyen polislere de teslim olmadı. Elindeki bıçağı boğazına dayayan İbrahim A., yapılan tüm ikazlara rağmen bıçak ile boğazını kesti.



Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen ve boğazına tampon yapılan İbrahim A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Eski eşler aynı hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.