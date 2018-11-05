SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Onkoloji
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Onkolojide tedavi gören çocuklara oyunlarla İngilizce öğretecekler

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin öğrencileri, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalara oyunlar dağıtıp İngilizce eğitimler vermek için kolları sıvadı

05.11.2018 - 17:41 | Güncelleme: İHA

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin öğrencileri, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalara oyunlar dağıtıp İngilizce eğitimler vermek için kolları sıvadı.

İHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen projesi kapsamında, kemoterapi tedavisi gören çocuklara da İngilizce eğitimi verilmeye başlandı. Ege Üniversitesi öğrencileriyle; ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yabancı dil pratiği için bir araya getiren proje her geçen gün yayılıyor. Projenin şimdiki durağı ise Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklar oldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Speak Break and Dyned projesiyle, öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarının içerisinde aktif olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten EÜ Rektör Budak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında öğrencilerimizin, İngilizcenin pratik yapılarak daha iyi öğrenilebilir bir dil olduğunu görmelerini ve bu sayede yabancı dil bilgilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemizi Bornova’ya yaymış bulunuyoruz. Proje kapsamında şimdi de Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz kardeşlerine destek olarak İngilizce öğretecekler. Projeye gönüllü olarak katılan ve örnek bir davranışta bulunan öğrencilerimize ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise DYNED eğitiminin çocukların hem duygusal hem de sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yaş gruplarına bağlı olarak oyunlarla video ve bilgisayar ortamında okuma ve dinleme etkinlikleri ile DYNED ve yabancı dil desteğini edebiyat fakültesinden gelen öğrencilerle başlatıyoruz. Oyunlarla video ve okuma dinleme etkinlikleri ile çocuklarımızın dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece kemoterapi ve ilaçlar dışında hayatın akışını değiştirip hem çocuklarımızın hem de ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırarak hayatlarını normalleştirmelerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Projede gönüllü olarak yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız tarafından yürütülen bu projenin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X