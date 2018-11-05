Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin öğrencileri, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalara oyunlar dağıtıp İngilizce eğitimler vermek için kolları sıvadı.

İHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen projesi kapsamında, kemoterapi tedavisi gören çocuklara da İngilizce eğitimi verilmeye başlandı. Ege Üniversitesi öğrencileriyle; ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yabancı dil pratiği için bir araya getiren proje her geçen gün yayılıyor. Projenin şimdiki durağı ise Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklar oldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Speak Break and Dyned projesiyle, öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarının içerisinde aktif olarak kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten EÜ Rektör Budak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında öğrencilerimizin, İngilizcenin pratik yapılarak daha iyi öğrenilebilir bir dil olduğunu görmelerini ve bu sayede yabancı dil bilgilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemizi Bornova’ya yaymış bulunuyoruz. Proje kapsamında şimdi de Edebiyat Fakültesi öğrencilerimiz kardeşlerine destek olarak İngilizce öğretecekler. Projeye gönüllü olarak katılan ve örnek bir davranışta bulunan öğrencilerimize ve projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise DYNED eğitiminin çocukların hem duygusal hem de sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yaş gruplarına bağlı olarak oyunlarla video ve bilgisayar ortamında okuma ve dinleme etkinlikleri ile DYNED ve yabancı dil desteğini edebiyat fakültesinden gelen öğrencilerle başlatıyoruz. Oyunlarla video ve okuma dinleme etkinlikleri ile çocuklarımızın dil becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece kemoterapi ve ilaçlar dışında hayatın akışını değiştirip hem çocuklarımızın hem de ailelerinin moral ve motivasyonlarını artırarak hayatlarını normalleştirmelerine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Projede gönüllü olarak yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımız tarafından yürütülen bu projenin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

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