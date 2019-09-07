Rapçi Şanışer'in teklifiyle Fuat, Ados, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe, Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Mert Şenel ve Kamufle olmak üzere 18 müzisyen bir araya geldi. ‘Adalet’, ‘özgürlük’, ‘eğitim’, ‘kadına yönelik şiddet’, ‘hayvana yönelik şiddet’, ‘doğa’ gibi konuların işlendiği ‘protest’ tonu yüksek bu şarkı Youtube’da iki günde 8 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

“DURUMA EL KOYDULAR”

Müzik yazarı Murat Meriç, “Tüylerim diken diken, ağlayarak izledim” dediği şarkı için Twitter’da “Zarımızı attığımız çocuklar yüzümüzü kara çıkartmadı. Hepsini ve onlara ses verecek herkesi ayakta alkışlıyorum” diye yazdı. Seri tweetlerinde aynı sıralarda yayına giren Ezhel ve Ceza’nın şarkılarını da anımsatan Meriç, “Birileri birbirine diss atarken rap camiasının cevval çocukları memleket meselelerini diline doladı ve duruma el koydu” dedi.

“TARİH DE SİZİ YAZACAK”

Ünlü müzik yazarı Naim Dilmener de “Şanışer ve arkadaşları; tarih yazdınız. Tarih de sizi yazacak. Bir eleştirmen olarak da, bir dinleyici olarak da gözlerinizden öpüyorum” ifadeleri ile Twiter’da klibi paylaştı. Klip ile ilgili yapılan yorumları paylaşan Dilmener, şarkıların birer manifesto olduğunu belirten bir tweet’i alıntılayarak “Aynen budur” dedi.

“HAYATIMDA İLK DEFA”

TV programcısı Armağan Çağlayan, “İtiraf etmeliyim ki hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre rap dinledim. Şahane olmuş. Çocuklar ağzınıza, aklınıza sağlık. Dinlerken birçok kez gözlerim doldu ve çocuklar için endişelendim...” ifadelerini kullandı. Çağlayan gibi rap müziğe mesafeli olduğunu söyleyen Twitter kullanıcısı şarkı ile ilgili beğenilerini yazdı.

“SOLUN ÇARESİZLİĞİ”

Ancak farklı yöndeki fikirler de dikkat çekti. Yeni Şafak yazarı, iletişimci Ali Saydam, Susamam şarkısını anmadan daha geniş çerçevede ‘protest rap’ değerlendirmesi yaptığı yazısında şunları yazdı: “Bozuk bir Türkçe’yle, bazen altyazıya ihtiyaç duyularak sarf edilen sözlerde mekanik bir protesto anlayışı var. Protestonun bir anlamda en ilkel boyutu bu… Açıkçası, bunu sahiplenmeye çalışan cenah için “Sol hiç bu kadar çaresiz olmamıştı” demek geçiyor insanın içinden… Bella Ciao’yu, Hasta Siempre’yi, Viva la Quince Brigada’yı, Enternasyonel’i marş edinmiş bir geçmiş için ne büyük kayıp”

“ANALAR İÇİN DE BEKLERİZ”

Gazeteci Cem Küçük, “Benzer bir klibi evlatlarını arayan Diyarbakır’daki analar, ülkemize her türlü zararı vermiş PKK, FETÖ terör örgütleri için de bekleriz” ifadeleriyle Twitter’da klibi paylaştı.