Kibariye ile ilgili “Bu sefer durum kofti” başlıklı bir yazı yazan ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay, Kibariye’nin boşanacağını iddia etti. Akay’ın Kibariye ile ilgili iddiaları bununla da kalmadı.

“YAKIN BİR ARKADAŞI İLE ALDATILDI”

14 Temmuz Cumartesi günü, Bodrum Yalıkavak’ta sarışın bir kadınla görüntülenen Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık’ın, yanındaki sarışın kadın merak konusu olmuştu. Onur Akay yazısında o kadının Kibariye’nin yakın bir arkadaşı olduğunu açıkladı. Akay, “O kadın Kibariye’nin yakın bir arkadaşı. Kibariye bu sefer, kocası tarafından yakın bir arkadaşı ile aldatıldı. Bu sefer durum kofti ve "Belgelensin, affetmem." diyen Kibariye boşanıyor!” ifadelerini kullandı.

“SIRILSIKLAM AŞIK”

Yazısında Emina Jahovic ve Sadettin Saran’ın aşk iddialarına da değinen Akay, “Çifte çok yakın bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre, Emina Jahovic Sadettin Saran’a sırılsıklam aşık ve önümüzdeki günlerde bu aşkın bir fotoğraf karesi ile belgeleneceğini de göreceksiniz.” dedi.

CECELİ’NİN ZONGULDAK KONSERİ DE İPTAL OLABİLİR!

17 Temmuz’da yayınlanan yazısında Mustafa Ceceli’nin çok sayıda konserinin iptal olduğunu yazan Onur Akay’ın iddiası basında da yer almıştı. Dün, Mustafa Ceceli'nin Konya'nın Seydişehir İlçesi’nde düzenlenecek şölende vereceği konserin, kendisi ilgili çıkan haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildiği bilgisi gelmişti. Akay, şimdi ise Ceceli’nin Zonguldak Filyos’ta 29 Temmuz Pazar günü vereceği konserin iptal olma durumu olduğunu açıkladı ve konseri düzenleyenlerin iptal etme yönünde Pazartesi günü toplantı yapacağını belirtti.

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