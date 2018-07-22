Mustafa Ceceli'ye bir şok daha!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser, şarkıcıyla ilgili basında çıkan son haberler nedeniyle belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edilme nedenin ise, Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi