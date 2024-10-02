Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak, cilt bakım rutinini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"MÜDAHALE"

47 yaşındaki oyuncu, gözaltı ve burnunun üzerindeki siyah noktalara yönelik bakım yaptı.

Onur Saylak, gözaltı kırışıklıkları ve morlukları için nemlendirici bant yapıştırıp, burnunun üzerindeki siyah noktaları temizlemek için de maske yaptı.

Saylak, yayımladığı fotoğrafına "Müdahale" notunu düştü.