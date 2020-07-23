Operatör filmi oyuncuları kimler? Operatör filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Operatör filmi ile ilgili detaylar haberimizde...
OPERATÖR FİLMİ KONUSU
911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela’nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.
OPERATÖR FİLMİ OYUNCULARI
Mischa Barton
Ving Rhames
Michael Pare
Luke Goss
Tony Demill
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