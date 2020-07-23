Operatör filmi oyuncuları kimler? Operatör filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Operatör filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

OPERATÖR FİLMİ KONUSU

911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela’nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.

OPERATÖR FİLMİ OYUNCULARI



Mischa Barton

Ving Rhames

Michael Pare

Luke Goss

Tony Demill