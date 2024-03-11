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        Haberler Magazin Oppenheimer, 7'ler kulübüne girdi

        Oppenheimer, 7'ler kulübüne girdi

        Oscar tarihi boyunca 7 dalda ödül kazanan filmler çoğunlukta yer aldı. 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer'da 7'ler kulübüne girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:49
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        96’ncı Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl, en başarılı film 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer' oldu.

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        • EN İYİ FİLM
        • EN İYİ YÖNETMEN
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        • EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
        • EN İYİ KURGU
        • EN İYİ MÜZİK

        Oscar tarihi boyunca 7 dalda ödül kazanan filmler çoğunlukta yer aldı.
        Bu yılki törende dikkat çeken ilginç bir ayrıntı vardı.
        'Oppenheimer', 7 ödül kazanan 13’üncü film olarak 7’ler kulübüne girdi.

        7 ve daha çok sayıda ödül kazanan filmler şöyle;

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        "Schindler'in Listesi"

        7 ÖDÜL KAZANANLAR (12)
        • Yolumda Giderken (1945)
        • Hayatımızın En Güzel Yılları (1947)
        • Kwai Köprüsü (1958)
        • Arabistanlı Lawrence (1963)
        • Patton (1971)
        • Belalılar (1974)
        • Benim Afrikam (1986)
        • Kurtlarla Dans (1991)
        • Schindler'in Listesi (1994)
        • Âşık Shakespeare (1999)
        • Yerçekimi (2014)
        • Her Şey Her Yerde Aynı Anda (2023)

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        'Milyoner'

        8 ÖDÜL KAZANANLAR (8)
        • Rüzgâr Gibi Geçti (1940)
        • İnsanlar Yaşadıkça (1954)
        • Rıhtımlar Üzerinde (1955)
        • Benim Tatlı Meleğim (1965)
        • Kabare (1973)
        • Gandhi (1983)
        • Amadeus (1985
        • Milyoner (2009)

        5

        'İngiliz Hasta'

        9 ÖDÜL KAZANLAR (3)
        • Gigi (1959)
        • Son İmparator (1988)
        • İngiliz Hasta (1996)

        6

        'Batı Yakası Hikâyesi'

        10 ÖDÜL KAZANANLAR (1)
        • Batı Yakası Hikâyesi (1961)

        7

        'Titanik'

        11 ÖDÜL KAZANANLAR (3)
        • Ben-Hur (1959)
        • Titanik (1995)
        • Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

        #Oppenheimer
        #oscar
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