Oppenheimer, 7'ler kulübüne girdi
Oscar tarihi boyunca 7 dalda ödül kazanan filmler çoğunlukta yer aldı. 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer'da 7'ler kulübüne girdi
96’ncı Oscar Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl, en başarılı film 7 dalda Oscar kazanan 'Oppenheimer' oldu.
• EN İYİ FİLM
• EN İYİ YÖNETMEN
• EN İYİ ERKEK OYUNCU
• EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
• EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
• EN İYİ KURGU
• EN İYİ MÜZİK
Oscar tarihi boyunca 7 dalda ödül kazanan filmler çoğunlukta yer aldı.
Bu yılki törende dikkat çeken ilginç bir ayrıntı vardı.
'Oppenheimer', 7 ödül kazanan 13’üncü film olarak 7’ler kulübüne girdi.
7 ve daha çok sayıda ödül kazanan filmler şöyle;
"Schindler'in Listesi"
7 ÖDÜL KAZANANLAR (12)
• Yolumda Giderken (1945)
• Hayatımızın En Güzel Yılları (1947)
• Kwai Köprüsü (1958)
• Arabistanlı Lawrence (1963)
• Patton (1971)
• Belalılar (1974)
• Benim Afrikam (1986)
• Kurtlarla Dans (1991)
• Schindler'in Listesi (1994)
• Âşık Shakespeare (1999)
• Yerçekimi (2014)
• Her Şey Her Yerde Aynı Anda (2023)
'Milyoner'
8 ÖDÜL KAZANANLAR (8)
• Rüzgâr Gibi Geçti (1940)
• İnsanlar Yaşadıkça (1954)
• Rıhtımlar Üzerinde (1955)
• Benim Tatlı Meleğim (1965)
• Kabare (1973)
• Gandhi (1983)
• Amadeus (1985
• Milyoner (2009)
'İngiliz Hasta'
9 ÖDÜL KAZANLAR (3)
• Gigi (1959)
• Son İmparator (1988)
• İngiliz Hasta (1996)
'Batı Yakası Hikâyesi'
10 ÖDÜL KAZANANLAR (1)
• Batı Yakası Hikâyesi (1961)