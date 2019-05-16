Yasağa aldırış etmediler

Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi´nde meydana gelen heyelan bölgesinde incelemede bulundu.



Bölgede ilk heyelanın Şubat ayında meydana geldiğini, heyelan riskinin büyük olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, şunları söyledi:



"Şubat ayında ilk heyelan meydana geldi. İlk heyelanda vatandaşlarımızın can güvenliği için 20 bina, 29 konutu tahliye ettik. Dün yine heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konut tahliye edildi. 22 bina, 31 konut ve 1 cami yıkıldı. Şu anda hepimiz buradayız. Tüm teknik ekiplerimiz burada. Heyelanın etki alanlarını tespit bakımından yeni çalışmalar yapıyoruz. Tahliye olan yerlerde kira yardımı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 214 bin TL kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün yarın, bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, sürekli konuyla alakadarlar. Gerekli talimatları bize vererek her türlü tedbirin alınmasını ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir talimatları var."

BAŞKAN GÜLER: VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAYACAKTIR



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, heyelan bölgesinde yaptığı açıklamalarda, devletin bütün imkanlarının kullanılarak, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.



Başkan Güler, Ordu’nun Aybastı ilçesinde şubat ayı içerisinde başlayan ve dün itibari ile daha da artan Sağlık Mahallesi’nde, Ordu Valisi Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler ile birlikte heyelan bölgesini gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Güler, yaşanan afet sonrası hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirterek, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kuruluşlarımız ile yardıma ve desteğe devam ediyoruz. Hem bu kayan binalarla ilgili olarak, OSKİ’nin ilgili birimleri çalışma yapıyor, hem kesintisi olan suları temin ediyoruz. Ayrıca yiyecek yardımı yapıyoruz. İftar ve sahurda da yemek vereceğiz. Şuanda mağdur olan arkadaşlarla ilgili olarak da hem imarda hem de şehircilik ile ilgili diğer birimlerimiz bundan sonraki yerleşim planlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Dolayısı ile vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar” dedi.





EŞYALARINI GÖZYAŞLARIYLA TAŞIDILAR



Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerdeki tahliye işlemleri sürüyor. Bazı vatandaşlar eşyalarını taşırken duygusal anlar yaşıyor.

Heyelanda evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar eşyalarını tahliye ediyor. Belediyeye ait kamyonlar ve özel kamyonetlere yüklenen eşyalar farklı yerlere taşınıyor. Vatandaşlar, şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadıklarını belirterek, eşyalarını gözyaşları içinde tahliye ediyor. Zararın çok büyük olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini dile getiriyor.