Vatandaşlar sahile akın etti

Ordu genelinde 7 Ağustos gecesi başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışları sonrası, kentin birçok bölgesinde hasara meydana geldi. En büyük hasarlardan birinin yaşandığı Ünye ilçesindeki Cevizdere köprüsü yıkılırken, can ve mal kaybının yaşanmaması da teselli oldu.

İHA'nın haberine göre, aşırı yağmur yağışları sonucu dolup taşan ırmak ve dereler, önüne gelen her şeyi denize sürükledi. Akıntıyla birlikte deniz, odun, ağaç, fındık ve çeşitli eşyalar ile adeta doldu taştı. Dalgaların etkisiyle sahile vuran odunlar da, en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Sabahın ilk ışıklarıyla Ünye sahiline akın eden vatandaşlar, seçip ayırt ettikleri odunları, traktör ve çeşitli araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını çıkartmaya çalışıyor.

Odun toplayan vatandaşlardan Mehmet Güler, kışlık yakacaklarını temin etmek için odun topladıklarını kaydetti. Bu yıl fındık hasadının da az olduğunu, olanın da denize döküldüğünü işaret eden Güler, “Büyük bir afat çıktı, onunla birlikte harmandaki bütün fındıklar denize geldi. Biz de burada ihtiyacımızı karşılamak için buraya odun toplamaya geldik. Kışlık yakacağımızı buradan çıkartacağız. Bu sene fındık da yok. 2-3 ton fındığım oluyordu, bu sene 50 kilogram kadar anca oldu. Allah yardımcımız olsun. Bu sene işler zor” dedi.

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